Miercuri, 30 Martie 2022, 23:10

A.C.Theodor • HotNews.ro

Miercuri a fost anunțată premiera preludiului la „Game of Thrones”, odată cu distribuția. Seria cu 10 episoade va debuta pe HMO Max duminică, 10 august.

House of the Dragon Foto: HBO

„House of the Dragon” este ecranizarea romanului „Fire & Blood” de George R.R. Martin și descrie războiul civil din dinastia Targaryen, conflict care a avut loc cu 200 de ani înainte de cele petrecute în „Game of Thrones”.

În distribuție se numără Matt Smith (prințul Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (prințesa Rhaenyra Targryen), Rhys Ifans (Otto Hightower), Steve Toussaint (lordul Cordys Verlaryon), Eve Best (Rhaenys Verlaryon), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole), Sonoya Mizuno (Mysaria).

„Games of Thrones” și-a lansat primul din cele opt sezoane în mai 2019. De atunci, multe „rude” ale sale sunt în diverse stadii de realizare la HBO.

