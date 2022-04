SHOWBIZ Sâmbătă, 30 Aprilie 2022, 10:50

HotNews.ro

Abonaţii Netflix vor putea urmări în luna mai „Stranger Things 4: Volumul 1”, unde, într-o perioadă marcată de vulnerabilitate, apare o nouă şi înspăimântătoare ameninţare, iar dezlegarea misterului ar putea pune capăt, în sfârşit, ororilor din Lumea Răsturnată; „Clark”, o dramă ce spune povestea vieţii bărbatului din spatele expresiei „sindromul Stockholm", care a reuşit să vrăjească întreaga Suedie, în ciuda nenumăratelor acuzaţii; „Love, Death & Robots: Volumul 3”, care adună lumi stranii, plăceri violente şi turnuri bizare într-o nouă parte a antologiei animate distinse cu premiul Emmy, semnată de Tim Miller şi David Fincher, potrivit News.ro.

Stranger Things Foto: Netflix

Pe lângă acestea, se mai pot întâlnim şi cu: „42 Days of Darkness”, „Brotherhood: Sezonul 2”, „Cyber Hell: Exposing an Internet Horror”, „El marginal: Sezonul 5”, „Hold Your Breath: The Ice Dive”, „New Heights”, „Sea of Love”, „Somebody Feed Phil: Sezonul 5”, „Summertime: Sezonul 3”, „The Circle: Sezonul 4”, „The Getaway King”, „The Lincoln Lawyer”, „The Pentaverate”, „The Takedown”, „Welcome to Eden”, „Who Killed Sara?: Sezonul 3”, „Workin' Moms: Sezonul 6”, „A Few Good Men”, „Better Call Saul: Sezonul 6”, „Wrath of Man” şi multe altele.

Serialul dramatic „Clark”, regizat de Jonas Åkerlund, cu Bill Skarsgård, Alicia Agneson, Vilhelm Blomgren, Sandra Ilar, Kolbjörn Skarsgård, Hanna Björn, Peter Viitanen, Lukas Wetterberg, Agnes Lindström Bolmgren, Isabelle Grill, din 5 mai, spune povestea vieţii bărbatului din spatele expresiei „sindromul Stockholm", care a reuşit să vrăjească întreaga Suedie, în ciuda nenumăratelor acuzaţii de trafic de droguri, tentativă de omor, furt şi jaf asupra mai multor bănci. Bazat pe adevărurile şi minciunile dezvăluite de autobiografia lui Clark Olofsson şi regizat de Jonas Åkerlund, serialul este o poveste de ficţiune despre unul dintre cele mai controversate personaje din istoria contemporană a Suediei.

„Love, Death & Robots: Volumul 3” este programat din 20 mai.

Lumi stranii, plăceri violente şi turnuri bizare te aşteaptă în al treilea volum al antologiei animate distinse cu premiul Emmy, semnată de Tim Miller şi David Fincher.

Serialul este regizat de: Dominique Boidin, Léon Bérelle, Rémi Kozyra, Maxime Luère, Tim Miller, Robert Valley, Alex Beaty, Elliot Dear, Meat Dept, Simon Otto, Jennifer Yuh Nelson şi îi are în distribuţie pe: Scott Whyte, Nolan North, Steven Pacey, Emily O'Brien, Fred Tatasciore, Matthew Yang King, Michelle C. Bonilla, Chris Cox, Ike Amadi, Noshir Dalal, Piotr Michael.

„Stranger Things 4: Volumul 1”, creat de fraţii Duffer, cu Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono, cu Matthew Modine şi Paul Reiser, va fi difuzat din 27 mai.

Au trecut şase luni de la bătălia de la Starcourt, care a semănat teroare şi distrugere în Hawkins. Având încă de suferit de pe urma acesteia, grupul nostru de prieteni trebuie să se despartă pentru prima dată, iar complicaţiile vieţii de liceu nu le-au uşurat existenţa. În această perioadă marcată de vulnerabilitate, apare o nouă şi înspăimântătoare ameninţare. Dezlegarea groaznicului mister al acesteia ar putea pune capăt, în sfârşit, ororilor din Lumea Răsturnată.

Seriale Netflix

Sezon nou „El Marginal: Sezonul 5” este programat din 4 mai. În sezonul final, Miguel caută să se reabiliteze după gratii, Diosito întâmpină probleme în lumea de afară, iar un cult ameninţă să aducă sfârşitul pentru Puente Viejo.

„Summertime: Sezonul 3” poate fi văzut din 4 mai. O nouă vară aduce o nouă serie de triunghiuri amoroase, iar grupul îşi explorează pasiunile şi testează limitele prieteniei.

„The Circle: Sezonul 4”, din 4 mai, episoadele 1-4.Sunt vorbăreţi, duplicitari şi faimoşi (în secret!). Jucătorii din acest sezon sunt puşi pe treabă şi vor face tot ce e nevoie pentru a câştiga marele premiu.

Serialul nou „The Pentaverate” începe din 5 mai. După ce a influenţat evenimentele globale vreme de secole, o societate secretă este ameninţată din interior. Poate acest reporter canadian s-o salveze odată cu lumea?

„The Sound of Magic”, din 6 mai, este despre un magician care trăieşte într-un parc de distracţii abandonat ce face să dispară necazurile unei adolescente deziluzionate şi greu încercate şi îi readuce speranţa.

„Welcome to Eden”, tot din 6 mai pe ecrane, va spune povestea unui grup de tineri adulţi ce merg la o petrecere pe o insulă îndepărtată, dar găsesc cu totul altceva în locul paradisului la care se aşteptau.

„Workin'Moms: Sezonul 6, din 10 mai, le arată pe Kate, Anne, Jenny, Sloane şi Val cum muncesc din greu pentru a rezolva probleme importante atât la serviciu, cât şi acasă.

„42 Days of Darkness”, din 11 mai, este despre o femeie dintr-un oraş din Chile care îşi caută disperată sora dispărută, în mijlocul unei furtuni mediatice şi al anchetei poliţiei. Inspirat de un caz real.

„Brotherhood: Sezonul 2”, programat din 11 mai. În urma unei revolte devastatoare, Edson şi Cristina se confruntă cu noi inamici şi ameninţări. Dar legătura lor e pusă la încercare pe măsură ce mizele cresc.

„The Circle: Sezonul 4”, din 11 mai pot fi vizionate episoadele 5-8. Sunt vorbăreţi, duplicitari şi faimoşi (în secret!). Jucătorii din acest sezon sunt puşi pe treabă şi vor face tot ce e nevoie pentru a câştiga marele premiu.

„Bling Empire: Sezonul 2”, din 13 mai. Noi iubiri, noi prieteni şi noi drame se întrec pe scena socială fabuloasă a unui cerc de prieteni asiatici şi americani de origine asiatică halucinant de bogaţi din L.A.

„New Heights”, din 13 mai. Consultantul Michi Wyss moşteneşte ferma plină de probleme a tatălui său şi este nevoit să se confrunte cu propriul trecut şi să se ocupe de viitorul familiei.

„The Lincoln Lawyer”, din 13 mai. În acest serial bazat pe bestsellerurile lui Michael Connelly, un idealist iconoclast îşi conduce biroul de avocatură din limuzina sa marca Lincoln.

„Love on the Spectrum U.S” va putea fi văzut din 18 mai. În acest serial documentar despre romantism, oameni cu tulburări din spectrul autist se află în căutarea iubirii în lumea schimbătoare a întâlnirilor şi al relaţiilor.

„The Circle: Sezonul 4”, din 18 mai, episoadele 9-12. Sunt vorbăreţi, duplicitari şi faimoşi (în secret!). Jucătorii din acest sezon sunt puşi pe treabă şi vor face tot ce e nevoie pentru a câştiga marele premiu.

„Who Killed Sara?: Sezonul 3”, din 18 mai. În sezonul final, adversarii devin aliaţi şi adevărul iese la iveală în sfârşit, iar Álex este obsedat să dezlege o nouă enigmă: ce s-a întâmplat cu Sara?

„Wrong Side of Tracks”, din 20 mai. Un veteran de război agasat de dealerii de droguri şi de golanii care pun stăpânire pe cartier îşi propune să o reeduce pe nepoata sa, o adolescentă rebelă.

„Pur Blues”, din 21 mai. Iubirea e dulce-amăruie, iar viaţa are suişuri şi coborâşuri în poveştile unor oameni care trăiesc şi muncesc pe tumultuoasa insulă Jeju.

„Somebody Feed Phil: Sezonul 5”, din 25 mai. În noul sezon al acestui serial reality, Phil Rosenthal, creatorul serialului Everybody Loves Raymond, străbate lumea pentru a se bucura de delicatesele şi cultura locală.

„The Circle: Sezonul 4”, din 25 mai episodul 13. Sunt vorbăreţi, duplicitari şi faimoşi (în secret!). Jucătorii din acest sezon sunt puşi pe treabă şi vor face tot ce e nevoie pentru a câştiga marele premiu.

Netflix

„Marmaduke”, din 6 mai. Dezordonatul şi ştrengarul Marmaduke este inimos, dar mereu intră în belele! Oare are calităţile necesare pentru a străluci în lumea dichisită a concursurilor canine?

„The Getaway King”, din 11 mai. Un bandit legendar cunoscut pentru numeroasele sale evadări din închisoare are o nouă iubită şi se gândeşte să o ia de la capăt. Bazat pe viaţa lui Zdzisław Najmrodzki.

„F*ck Love Too”, din 20 mai. Triunghiuri amoroase şi îndoieli le pun relaţiile la încercare. Lisa are de luat o decizie grea, Jack trece printr-o criză, iar Bo se îndoieşte de propria căsnicie.

„The Takedown”, din 6 mai. După o pauză de zece ani, doi poliţişti incompatibili fac din nou echipă pentru a investiga o crimă într-un orăşel francez divizat, pe fondul unei ample conspiraţii.

„Senio Year”, din 13 mai. S-a aflat în comă 20 de ani în urma unei figuri ratate pe când era majoretă. Trezită acum, la 37 de ani, e pregătită să-şi îndeplinească visul de a deveni regina balului.

„Godspeed”, din 23 mai. Un fost căpitan merge în Dalyan pentru a o împiedica pe iubita prietenului său să se mărite cu altul, dar traumele unei tragedii din război îi dau târcoale.

Documentare Netflix

„Hold Your Breath: The Ice Dive”, din 3 mai. Un documentar despre scufundătoarea Johanna Nordblad, care încearcă să doboare recordul mondial la distanţă parcursă sub gheaţă dintr-o singură respiraţie.

„Meltdown: Three Mile Island”, din 4 mai. Persoane din interior povestesc evenimentele, controversele şi efectele persistente ale accidentului de la centrala nucleară Three Mile Island din Pennsylvania.

„Wild Babies”, din 5 mai. Urmăreşte aventurile puilor de lei, elefanţi, pinguini, pangolini şi alte animale în încercarea lor de a trece peste suişurile şi coborâşurile vieţii în sălbăticie.

„Cyber Hell: Exposing the Internet Horror”, din 18 mai. Activitatea unei reţele anonime şi abuzive de spaţii virtuale de chat a degenerat în infracţiuni sexuale, iar prinderea deţinătorilor ei a necesitat curaj şi tenacitate.

„The G Word With Adam Conover”, din 19 mai. Guvernul joacă un rol important în vieţile noastre. Adam Conover explorează succesele şi eşecurile sale, dar şi modul în care am putea să-l schimbăm.

Netflix pentru copii şi familie

„Octonauts: Above & Boyond: Sezonul 2”, din 2 mai. Căpitanul Barnacles, Kwazii şi echipa descoperă noi medii şi protejează şi mai multe vieţuitoare în timp ce străbat lumea în misiuni palpitante.

„Maverix”, din 12 mai. În acest serial cu ritm alert, adolescenţii pasionaţi de motocros au ambiţii mari: să-şi înfrângă rivalii, să-şi depăşească limitele şi să câştige tot.

„The Baby Boss: Back in the Crib”, din 19 mai. După finalul din The Boss Baby: Family Business, adultul Ted Templeton Jr. foloseşte formula magică a Tinei ca să redevină Bebe Şef, dar întoarcerea nu e chiar uşoară.

„Sea of Love”, din 23 mai. Bruda şi animalele sale marine pornesc în mini-aventuri în ocean şi descoperă că momentele banale, de zi cu zi sunt, de fapt, pline de magie.

„My Little Pony: Make Your Mark”, din 26 mai. Realizând că puterea cristalelor scade, Zipp porneşte într-o misiune pentru a afla cauza. (News.ro)