SHOWBIZ Duminică, 08 Mai 2022, 10:47

Marius Ghenț • HotNews.ro

​One True Singer, talent show-ul produs de Global Records în colaborare cu HBO Max, a ajuns la mijlocul competiției. Din 14 participanți au rămas doar șapte. E momentul să facem un bilanț despre emisiunea care caută următorul pop star autohton.

One True Singer Foto: Facebook

La o primă vedere, One True Singer e asemănătoare cu Vocea României, Românii au Talent și alte show-uri de genul ăsta. Dar sunt niște diferențe semnificative. În primul rând, OTS e o emisiune produsă de o casă de discuri împreună cu HBO Max. Miza se împarte în două premii: 50.000 de euro bani în mână și un contract la Global Records cu care au mai semnat Carlas Dreams, Inna, Delia și alte vedete cunoscute, cu aceeași valoare monetară.

În plus, formatul emisiunii e diferit. Nu sunt doar prestații live, artiștii trec prin mai multe provocări în drumul lor spre finală. Toți locuiesc într-o casă, ceea ce amintește de Big Brother, și se antrenează în toate aspectele ce țin de industria muzicală. Se caută pachetul complet, nu doar o voce frumoasă.

Au apărut șapte episoade până acum dintr-un total de zece. După mai multe „clash-uri”, proba eliminatorie, au rămas șapte concurenți din 14 și toate semnele arată că show-ul de-abia acum începe.

One True Singer nu e perfect, dar are destule momente interesante. E o emisiune pe care ar trebui s-o vadă orice cântăreț care vrea să înțeleagă cu ce se mănâncă industria muzicală din România. Și merge foarte bine și pentru omul de rând. Hai să vedem ce este One True Singer, de unde a pornit, unde stăm în prezent și de ce ar trebui să-ți pese.

Concurenți din „toate genurile muzicale” și sfaturi esențiale pentru artiști

Juriul concursului e format din Alina Eremia, Bruja, Șerban Cazan și Alex Cotoi. Ultimii sunt producători, printre cei mai buni din țară, o alegere deșteaptă, pentru că rolul lor e esențial în cariera unui artist și nu tot timpul primesc destulă atenție.

Alex Cotoi, care e numărul unu în studiourile Global Records, apare și ca un fel de narator pe parcursul seriei. Oferă rezumate și sfaturi importante pentru orice muzician. O face într-un mod stoic, ceea ce accentuează seriozitatea competiției. Dacă te interesează cum funcționează industria, ar trebui să te uiți la OTS doar pentru input-ul lui Alex Cotoi.

Concurenții vin din „toate genurile muzicale” dar asta nu contează prea mult. La urma urmei toți sunt mulați într-un pachet gata pentru mainstream, sau cel puțin asta se vrea. Din ambele părți, pentru că toți sunt conștienți că trebuie să facă trecerea la radio dacă semnezi cu Global Records.

Pe lângă artiștii din juriu, Grasu XXL și Olivia Addams sunt „îndrumătorii” concurenților. E titulatura lor oficială dar e mult spus. Cei doi au task-ul de a comunica provocările, nu îi țin de mână pe artiști. Îi mai consolează când lucrurile nu merg bine, mai dau niște sfaturi, dar nu scriu versuri împreună cu ei. Still, Grasu XXL e cel mai carismatic artist dintre toți și Olivia își joacă bine rolul de purtător de grijă.

Selly e prezentator dar apare sporadic, doar la clash-uri. Apropo, acum că am înțeles cum stăm cu participanții, să vedem formatul emisiunii.

Provocări, clash-uri și experți din industria muzicală

Concurenții trec prin două provocări diferite în fiecare episod. Spre exemplu, în prima emisiune după preselecție trebuie să facă un TikTok și să cânte pe stradă în Centru Vechi din București. De ce TikTok? Pentru că e important pentru un artist să folosească social media într-un mod cât mai creativ.

La provocările astea sunt ajutați de experți în domeniu. La TikTok a fost Claudisky în rolul de profesor, pentru proba de cântat în stradă a venit EMAA să-i ajute. Când au fost nevoiți să-și arate talentul la dans, organizatorii au apelat la Rengle, câștigătorul Românii au Talent. Proba de Rap Battle a fost jurizată de DOC. Damian Drăghici i-a evaluat când au recompus o piesă populară într-un stil modern.

Challenge-urile nu pun accent doar pe muzică. Modă, marketing, videoclipuri, toate aspectele industriei muzicale sunt acoperite. Fără îndoială, cea mai interesantă provocare a fost când concurenții au organizat un concert la țară, în fața unui public neobișnuit pentru ei. Au mers din ușă-n ușă să anunțe evenimentul și au fost nevoiți să-și diversifice setlist-ul în funcție de cerințele celor din fața scenei.

La un moment dat sătenii au cerut manele și asta au primit, un cover de la Asu. Nu toți concurenții au fost mulțumiți de această schimbare de stil dar Șerban Cazan a avut mare dreptate când a spus că nu poți lăsa publicul să plece înainte de finalul show-ului. Genul ăsta de lecții sunt importante pentru un artist, care trebuie să fie întotdeauna flexibil.

Focus pe muzică și mai puțin pe dramă

One True Singer nu e, din fericire, o emisiune de scandal. Sunt câteva incidente neplăcute, dar ele nu aduc nimic în plus pentru spectator. De exemplu, Gheboasa, un artist de trap, e eliminat din casă fără o explicație. A făcut o criză de nervi după ce Grasu XXL l-a trezit cu un portavoce. O reacție neplanificată, care a încălcat regulile casei.

Bruja are o antipatie clară pentru o concurentă, o bănuiește că ar fi fake, dar își schimbă părerea când aude cum cântă. Nu o confruntă direct, își exprimă părerile doar cu jurații. Can-can-ul e la minim, ceea ce e o schimbare binevenită în rândul emisiunilor din România.

În schimb, toată atenția e îndreptată spre muzică. Și nu mă refer doar la probe și clash-uri, când cei nominalizați trebuie să impresioneze juriul prin voce și prezență scenică. Momentele cele mai faine din emisiune se întâmplă între provocări. Toți compun și înregistrează piese în timpul lor liber. Global Records a adunat în casă o suită de producători care lucrează cu artiștii pe tot parcursul concursului. E un exercițiu extrem de important. Munca în studio, în colaborare cu un producător e un proces capital pentru un muzician.

Prin repetiție și exercițiu poți ajunge să-ți găsești ritmul, identitatea, resursele creative. În consecință, ajungi să te atașezi de toți concurenții. Nimeni nu stă degeaba. Îi vezi că pun osul la treabă și nu lenevesc în așteptarea șansei să bată la ușă. Ceea ce face proba eliminatorie să aibă și o miză sentimentală. Doar unul va fi One True Singer, dar o să-ți pară rău de ceilalți șase.

Beneficiile și neajunsurile unui talent show pe o platformă de streaming

Știi pauzele alea stresante înainte să auzi cine pleacă acasă? Alea care te scot din sărite pentru că producătorii trag de timp? Sunt mega enervante. Acum poți să dai skip la ele. Când te uiți la un show pe o platformă de streaming tu controlezi totul. Bagi fast forward și afli răspunsul. E lux.

Având în vedere faptul că show-ul e produs de Global Records, piesele de la proba eliminatorie sunt cover-uri de la artiștii lor. Păcat, aș fi vrut să aud mai multă diversitate, să aibă concurenții și mai multe opțiuni, să cânte un The Weeknd sau Future. Probabil că e mai ușor să folosești doar piesele astea din motive ce țin de licență, adică e mai ieftin, sau poate doar vrei să-ți promovezi și mai mult artiștii.

Oricum, One True Singer e un talent show aparte, pe care merită să-l încerci. Concurenții sunt profi, organizatorii la fel, provocările interesante și drama e aproape inexistentă. Totul e despre muzică, așa cum trebuie să fie. Poți să binge-uiești toate episoadele pe HBO Max. Îți faci timp într-o zi și ajungi repede la ultimul episod, să te pregătești pentru ultimele trei, unde marja de eroare va fi și mai mică, în căutarea noului tău artist pop favorit, în căutarea lui One True Singer.