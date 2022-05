SHOWBIZ Luni, 23 Mai 2022, 19:36

A.C. Theodor • HotNews.ro

Ne-am obișnuit cu cadența de lansări pe Netflix - o săptămână de seriale așteptate cu nerăbdare, ca „Ozark”, urmată de o perioadă aridă până când lucrurile se încing iar. Vestea bună este că în zilele următoare platforma are o nouă serie de titluri care mai de care atrăgătoare.

Love Death + Robots Foto: Netflix

Trei titluri au și fost lansate

Unul din cele mai originale este al treilea sezon („volumul 3”) al seriei de animații scurte „Love Death + Robots / Dragoste moarte + roboți” (8,4/10 la IMDb). Este practic un panou gol pe care creatorii, utilizând stiluri diferite de animație, urmăresc să vă uluiască în fiecare episod – o producție care împletește sci-fi, fantasy, comedie neagră și chiar elemente de „Not Safe For Work” într-unul din cele mai extraordinare seriale. Nu degeaba a câștigat 11 premii Emmy!

„My Next Guest Needs No introduction With David Letterman / Următorul meu invitat nu are nevoie de prezentare cu David Letterman” (7,9/10) vine cu sezonul 4, în care îi vom vedea pe Billie Eilish, Will Smith, Cardi B, Ryan Reynolds, Kevin Durant și Julia Louis_Dreyfus. Legendarul David Letterman poartă mai departe discuții și deapănă amintiri cu persoane de renume mondial din domenii variate.

„Wrong Side of the Trucks / Entrevias” (6,4/10): în această producție spaniolă, un veteran de război preia problema în propriile mâini când nepoata sa adolescentă devine victima unor traficanți de droguri care pun stăpânire pe cartierul lui.

În zilele următoare:

Comedianul Ricky Gervais revine marți cu un „standup special”: ”Supernature / Supernatura”. Abonații l-au mai putut urmări pe Ricky Gervais în sezonul 3 al emoționantei serii dramatice „After Life / Viața de apoi” (8,4/10), una din cele mai oribil subapreciate de pe Netflix, în care un comedian plin de umor îi face pe spectatori să plângă de-a dreptul.

În „Supernature”, el demontează convingeri supranaturale, insistând că natura este suficient de... super ca să mai aibă nevoie de misticism. Își expune propriile „reguli ale comediei” și admite că mai sunt și lucruri pe care nici știința nu le poate explica – o face răsfățându-și pisica.

Am lăsat la urmă ce-i mai bun. Pe 27 mai se va lansa prima jumătate din sezonul 4 al lui „Stranger Things” (8,7/10 la IMDb).

Noi și cumplite amenințări supranaturale se suprapun pe saga grupului de prieteni care se văd despărțiți pentru prima oară, dar și un mister chinuitor care, dacă va fi rezolvat, va pune capăt ororilor din Upside Down. Volumul al doilea va fi lansat pe 1 iulie și va mai exista și un sezon 5 final.