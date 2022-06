SHOWBIZ Miercuri, 08 Iunie 2022, 11:07

Johnny Depp și-a făcut cont de TikTok după ce a câștigat procesul de defăimare împotriva fostei sale soții, Amber Heard, iar primul său mesaj pe platforma socială a adunat aproape 4,5 milioane de aprecieri în 16 ore.

Johnny Depp Foto: Jim Watson / Associated Press / Profimedia Images

Actorul din Pirații din Caraibe a publicat pe TikTok un filmuleț de 30 de secunde - o compilație de imagini care îl prezintă în mai multe ipostaze - când ajunge la Curtea de justiție, fiind întâmpinat de admiratori, dar și când cântă la chitară pe scenă, Jeff Beck.

Contul proaspăt deschis de Johnny Depp pe TikTok are deja 7,4 milioane de urmăritori, iar postarea sa a adunat aproape 4,5 milioane de aprecieri în 16 ore.

"Tuturor fanilor mei loiali. Am trăit împreună. Am împărţit acelaşi drum. Am făcut ceea ce era corect, pentru că vă pasă. Şi acum vom merge mai departe împreună. Sunteţi, aşa cum aţi făcut-o întotdeauna, angajatorii mei şi nu pot decât să vă mulţumesc. Aşa că, mulţumesc!", a scris actorul pe TikTok.

Intrarea actorului pe TikTok vine la scurt timp de la verdictul în procesul său cu fosta soţie, Amber Heard.

Ambii s-au atacat reciproc pentru defăimare pe fondul acuzaţiilor de violenţă domestică. După şase săptămâni de audieri, în care au fost dezvăluite cele mai şocante detalii din viaţa lor de cuplu, Amber Heard a fost obligată să-i plătească actorului despăgubiri de 15 milioane de dolari, iar acesta trebuie să-i plătească actriţei 2 milioane de dolari.

Pe TikTok, în special, hashtag-ul #JusticeForJohnnyDepp a generat mai mult de 20 de miliarde de vizualizări faţă de 86 de milioane pentru cel care o susţinea pe fosta sa soţie.

În plus, după ce în ultimii ani a devenit oaia neagră de la Hollywood, Johnny Depp pare să se bucure de o revenire. El a apărut de mai multe ori pe scenă în ultimele zile pentru a-l însoţi pe muzicianul britanic Jeff Beck, iar cei doi artişti au anunţat un album colaborativ pentru luna iulie.