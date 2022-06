SHOWBIZ Vineri, 17 Iunie 2022, 21:54

A.C.Theodor • HotNews.ro

Harington își reia rolul care l-a făcut favoritul fanilor, într-un serial a cărui acțiune va avea loc după cea din „Game of Thrones”, redeschizând o poveste al cărui final păruse bătut în cuie.

Harington în... zăpadă Foto: HBO

În sezonul final al uriașului succes GoT, Snow își afla adevărata identitate și că putea fi un moștenitor al Tronului de Fier. Serialul se încheia cu el exilat, urmând să înceapă o nouă viață cu lupul Ghost și alături de oamenii sălbatici.

Cum totul se va petrece după acțiunea din GoT, este posibil ca surorile lui vitrege Arya Stark (Maisie Williams) și Sansa Stark (Sophie Turner) să-și facă din nou apariția.

O altă producție înrudită cu GoT, „House of the Dragon”, va avea premiera la HBO pe 21 august, dar serialul este plasat cu 200 de ani înainte de cele din GoT.

Alte producții derivate aflate în lucru sunt „Tales of Dunk and Egg”, 10.000 Ships”, „9 Voyages”„Flea Bottom” și un serial de animație.

Harington a fost nominalizat la două premii Emmy, ca actor în rol secundar și ca protagonist în perioada lui GoT.

După ce serialul s-a încheiat în 2019, Harington a mai jucat în „Eternals” de la Marvel ca Dan Whitman, a apărut la Amazon într-un episod din „Modern Love” și a fost „Henry V” de Shakespeare la Donmar Warehouse din Londra.

HBO a evitat să comenteze subiectul. Reprezentanții lui Harington nu au răspuns îndată la solicitarea venită de la revista Variety.