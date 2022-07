SHOWBIZ Luni, 11 Iulie 2022, 13:08

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Filmul cu supereroi Thor: Love and Thunder, una dintre cele mai așteptate producții din acest an, a câștigat o sumă impresionantă în primul weekend de la lansarea în cinematografele din America de Nord, detronând pelicula Minions: The Rise of Gru din fruntea clasamentului, potrivit estimărilor firmei de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP.

Thor Love and Thunder dă lovitura în box office-ul amernican Foto: Barry King / Alamy / Alamy / Profimedia

Supereroul nordic care mânuieşte un ciocan luptă de această dată împotriva unui ucigaş intergalactic şi este interpretat de Chris Hemsworth, căruia i se alătură în distribuţie vedete ca Natalie Portman şi Christian Bale, scrie Agerpres.

Pelicula, în regia neozeelandezului Taika Waititi, a obţinut încasări de 143 de milioane de dolari în cinematografele din SUA şi Canada de la lansarea sa vineri, o sumă impresionată, în creştere faţă de precedentul episod al francizei.

Este un început „grozav" pentru Marvel, iar acest al patrulea episod al sagăi se descurcă mult mai bine decât alte filme cu supereroi aflate în acelaşi stadiu, notează expertul David Gross de la Franchise Entertainment Research.

Top 10 din box office-ul nord-american:

1. Thor: Love and Thunder (143 de milioane de dolari)

2. Minions: The Rise of Gru (45,5 milioane de dolari)

3. Top Gun: Maverick (15,5 milioane de dolari)

4. Elvis (11 milioane de dolari)

5. Jurassic World Dominion (8,4 milioane de dolari)

6 . The Black Phone (7,6 milioane de dolari)

7. Lightyear (2,9 milioane de dolari)

8. Marcel the Shell with Shoes on (340.000 de dolari)

9. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (262.000 dolari)

10 - Mr. Malcolm's Listg (245.000 dolari)

Pelicula a depăşit cu mult Minions: The Rise of Gru, care a avut premiera săptămâna trecută şi care a avut încasări de 45,5 milioane de dolari în acest weekend şi un total de 210 milioane de dolari de la lansare.

Pe locul al treilea, blockbusterul Top Gun: Maverick continuă să aibă performanţe bune în cea de-a şaptea săptămână de prezenţă în cinematografe, cu încasări de aproximativ 15,5 milioane de dolari începând de vineri.

De la lansare, această continuare a Top Gun, realizată după 36 de ani de la filmul original, a obţinut 597 de milioane de dolari.

În cea de-a treia săptămână de proiecţii, Elvis, barocul şi extravagantul film biografic despre "Regele Rock&Roll-ului", a coborât pe locul al patrulea, obţinând încasări de 11 milioane de dolari, potrivit Exhibitor Relations.

Jurassic World Dominion, al şaselea episod din celebra serie cinematografică dedicată dinozaurilor, se clasează pe locul al cincilea, cu încasări de 8,4 milioane de dolari.