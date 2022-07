SHOWBIZ Sâmbătă, 16 Iulie 2022, 22:19

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Trupa britanică de muzică rock Rolling Stones a invitat două coruri de copii ucraineni să cânte pe scenă împreună cu formaţia hit-ul "You Can't Always Get What You Want", în cadrul unui concert susţinut vineri la Viena, în Austria, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, preluată de Rador.

The Rolling Stones a concertat la Viena Foto: HANS KLAUS TECHT / AFP / Profimedia

Vineri, la Viena, trupa The Rolling Stones a confirmat că, după 60 de ani de activitate pe scenă, este încă cea mai bună, cu ceea ce poate fi cel mai bun concert susținut până acum în acest oraș, scrie Socialpost.

În fața a peste 50.000 de fani entuziaști Mick Jagger şi colegii săi s-au prezentat ca o trupă energică, perfect coordonată, care își respectă statutul de legendă rock.

Trupa britanică de muzică rock Rolling Stones a invitat şi două coruri de copii ucraineni să cânte pe scenă împreună cu formaţia hit-ul "You Can't Always Get What You Want".

"Am avut o seară minunată! Mulţumesc, Viena! Şi mulţumiri speciale corurilor de copii ucraineni Vognyk şi Dzvinochok, care ni s-au alăturat în această seară la piesa "You Can't Get Always What You Want", a scris solistul formaţiei, Mick Jagger, pe Facebook.