SHOWBIZ Luni, 01 August 2022, 11:17

HotNews.ro

Actrița Nichelle Nichols - cunoscută pentru interpretarea personajului Uhura din serialul original „Star Trek” - a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit Variety.

Nichelle Nichols Foto: uhura.com

Moartea lui Nichols a fost confirmată de către Gilbert Bell, managerul său și partener de afaceri de 15 ani.

Ea suferise un accident vascular cerebral în 2015, fiind diagnosticată cu demenţă în 2018.

Născută Grace Nichols în Robbins, Illinois, la 28 decembrie 1932, actrița şi-a început cariera la vârsta de 16 ani, cântând cu Duke Ellington într-un balet creat de ea pentru una dintre compoziţiile lui. Mai târziu, ea a cântat cu trupa lui Ellington.

Nichols a oferit unul dintre primele săruturi interrasiale din istoria televiziunii în "Star Trek". Acel moment, alături de colegul ei, William Shatner, a fost o mişcare curajoasă din partea ei, a creatorului „Star Trek” Gene Roddenberry şi a NBC, având în vedere prejudecăţile din acea vreme. A rămas un moment de referinţă.

Nichols a interpretat-o pe Lt. Uhura în seria originală, şi-a împrumutat vocea în "Star Trek: The Animated Series" şi a jucat-o pe Uhura în primele şase filme "Star Trek". Uhura a fost promovat locotenent comandant în "Star Trek: The Motion Picture" şi comandant în "Star Trek II: The Wrath of Khan".

Nichols s-a gândit să părăsească „Star Trek” după primul sezon pentru a urma o carieră pe Broadway, dar Martin Luther King Jr., care era un fan al serialului şi a înţeles importanţa personajului ei în deschiderea uşilor altor afro-americani în televiziune, a convins-o să rămână în serial.

De asemenea, Nichols şi-a împrumutat vocea seriilor animate "Gargoyles" şi "Spider-Man". Actriţa a interpretat-o pe mama lui Cuba Gooding Jr.’s în "Snow Dogs" din 2002 şi a fost Miss Mable în comedia "Are We There Yet?" din 2005.