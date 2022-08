SHOWBIZ Marți, 16 August 2022, 14:56

Actorul Mads Mikkelsen l-a lăudat pe Johnny Depp ca fiind un „actor uimitor” şi a speculat cu privire la posibila revenire a acestuia în franciza „Fantastic Beasts” după victoria sa legală împotriva fostei soţii Amber Heard, informează The Guardian citat de News.ro.

Johnny Depp la premiera „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” Foto: Joel C. Ryan / AP / Profimedia Images

Actorul danez în vârstă de 56 de ani, cunoscut pentru rolurile sale din filmul „Casino Royale” şi serialul NBC „Hannibal”, este cel care l-a înlocuit pe Depp, în vârstă de 59 de ani, în rolul lui Gellert Grindelwald în „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”.

Potrivit Deadline, la Festivalul de Film de la Sarajevo, Mikkelsen a povestit că preluarea rolului de la Depp a fost „foarte intimidantă” şi a vorbit despre motivul plecării lui Depp din franciză - procesul de calomnie împotriva lui Amber Heard.

El a spus: „Evident, acum s-a schimbat cursul - a câştigat procesul, [cazul] - aşa că vom vedea dacă se întoarce. El ar putea. Sunt un mare fan al lui Johnny. Cred că este un actor uimitor, cred că a făcut o treabă fantastică”.

Elogiul adus lui Johnny Depp de Mikkelsen

„Spunând asta, nu l-am putut copia. Nu aveam cum să îl copiez, pentru că este prea mult el. Ar fi sinucidere creativă. Deci, a trebuit să venim cu altceva, ceva care să fie al meu, şi să construim o punte între el şi mine. Deci, da, a fost intimidant”, a povestit Mikkelsen.

Starul din „The Pirates of the Caribbean” şi-a dat în judecată fosta soţie pentru un articol din 2018 în care a scris pentru The Washington Post despre experienţele ei ca supravieţuitoare a abuzului domestic.

Depp plănuieşte acum să regizeze primul său lungmetraj în 25 de ani. Filmul va spune povestea pictorului şi sculptorului italian Amedeo Modigliani.

Săptămâna trecută Depp a semnat primul său contract important de la câștigarea procesului împotriva fostei sale soții, acesta reluând colaborarea cu franciza de bunuri de lux Dior, cel mai cunoscută pentru parfumurile sale.

