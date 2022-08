SHOWBIZ Miercuri, 17 August 2022, 10:45

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Starul din viitorul film cu supereroi "The Flash", actorul american Ezra Miller a rupt tăcerea marți și a anunțat că va urma un tratament pentru probleme de sănătate mintală după o serie de probleme cu legea, relatează AFP.

Actorul american Ezra Miller Foto: Avalon.red / Avalon / Profimedia

"După ce am trecut recent printr-o perioadă de criză intensă, înţeleg acum că sufăr de probleme complexe de sănătate mintală şi am început un tratament", a precizat actorul într-un comunicat transmis AFP de către reprezentanţii săi și preluat de Agerpres.

Ezra Miller, în vârstă de 29 de ani, care l-a interpretat deja pe "Flash" în mai multe blockbustere, precum "Justice League", a fost acuzat de furt la începutul lunii august în Vermont şi de tulburarea ordinii publice după două arestări în Hawaii.

Aceste incidente - alături de acuzaţii privind o confruntare fizică cu o femeie în Islanda, care nu s-a soldat cu o plângere - au ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul filmului ""The Flash"" şi al carierei actorului.

"Vreau să prezint scuze tuturor celor cărora le-aş fi putut provoca îngrijorare şi supărare prin comportamentul meu din trecut", se adaugă în comunicatul actorului, care dă totodată asigurări că "va depune munca necesară pentru a reveni la o perioadă sănătoasă, sigură şi productivă a vieţii (sale)".

Când va fi lansat "The Flash"

În pofida acestor controverse, Warner Bros. şi-a confirmat recent intenţia de a lansa "The Flash", programat pentru vara viitoare.

Filmările pentru această peliculă, al cărei buget este estimat la 200 de milioane de dolari, au fost deja finalizate.

Ezra Miller s-a bucurat de un succes timpuriu cu rolurile sale în drame de succes precum "Afterschool", "We Need to Talk About Kevin" şi "The Perks of Being a Wallflower".

Actorul, care se identifică ca non-binar, l-a interpretat apoi pe super-eroul Flash în mai multe filme din universul DC Comics în 2016 şi 2017.