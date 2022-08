SHOWBIZ Vineri, 19 August 2022, 12:36

Dan Popa • HotNews.ro

Moment istoric pentru Smiley. La 13 ani de la înființare, HaHaHa Production se lansează internațional și își duce producătorii, compozitorii și scriitorii în liga mare a industriei muzicale mondiale.

Romdrops Foto: HaHaHa Production

Milk&Honey, una dintre cele mai puternice firme de management muzical din lume, Oak Felder, câștigător al premiului Grammy, considerat a fi unul dintre cei mai prolifici producători muzicali ai ultimilor ani și HaHaHa Production, publisher de succes și unul dintre cele mai creative și titrate labeluri independente din România au înființat împreună Romdrops, o companie nouă de publishing și producție muzicală menită să deschidă oportunități globale grandioase pentru artiștii, producătorii și scriitorii săi, arată un comunicat al HaHaHa Production, remis vineri HotNews.ro

Romdrops va activa pe piața muzicală din întreaga lume, va colabora cu cei mai cunoscuți artiști ai lumii, va lucra pentru proiecte din topurile americane, britanice și din toate țările care contează și care generează hituri.

”Este un moment pe care îl aștept de multă vreme, la care am visat încă de când am înființat HaHaHa Production. Deși așa pare, acesta nu este un început, este o continuare a tot ceea ce facem noi, echipa de la Ha, de 13 ani, zi de zi. Eu am știut că o întâlnire cu echipa noastră o să fie o revelație pentru muzica mare, pentru că aici sunt oameni extrem de talentați care au toate datele să cucerească lumea.”, declară cu mândrie Smiley care a făcut, în ultimii 10 ani, sesiuni muzicale la Los Angeles, în UK, Germania, Suedia și în întreaga lume cu scopul de a face cunoscută muzica produsă în România și a dezvolta relații care să o aducă la cei mai mari artiști din topurile internaționale.

În 2019, la 11 ani de HaHaHa Production, Smiley a sărbătorit printr-o tabără de creație în Transilvania pe care a organizat-o cu producătorii, compozitorii săi și nume mari din muzica din America și UK, iar lucrurile au mers atât de bine și creativ, încât s-a născut ideea companiei care astăzi se numește Romdrops.

„Întâlnirea cu HaHaHa Production ne amintește că adevăratele talente pot apărea de oriunde și că trebuie să te bucuri de orice intersecție cu un artist, pentru că ea poate fi o revelație. Am fost martor la valul de creativitate și diversitate muzicală din timpul taberei din Transilvania și am știut că este doar începutul unei povești frumoase care va cuceri lumea.”, a declarat Peter Coqillard, manager la prestigioasa și mult premiata companie Milk & Honey.

„Sunt atât de entuziasmat de colaborarea cu Smiley, Peter și echipa HaHaHa Production, totul a fost perfect de la prima întâlnire care a fost chiar în Transilvania, locul în care Dracula și-a început legendara poveste și asta vrem să facem și noi cu muzica noastră, să lansăm propria noastră companie de publishing și producție muzicală care să creeze oportunități globale pentru artiștii și compozitorii noștri și care să devină legendară.”, a adăugat Oak Felder, câștigător al Premiului Grammy, cu un portofoliu impresionant de piese și proiecte muzicale prezente în TOP 40 mondial.

În portofiul Romdrops, alături de alte nume importante la nivel internațional, se vor număra și artiștii, compozitorii și producătorii români printre care Smiley, Dorian, Vlad Cireșan, IOVA, Tobi Ibitoye, Gabriel Bâscoveanu, Vladimir Chopsticks, Șerban Cazan, Lucian Nagy, Roland Kiss, Vlad Popescu, Florin Boka sau Gabriel Stănoiu care au creat istorie în peisajul muzical românesc, sub umbrela HaHaHa Production și care se pregătesc să cucerească de acum topurile internaționale.