SHOWBIZ Luni, 29 August 2022, 10:15

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Rapperul Bad Bunny şi cântăreața Taylor Swift au câștigat cele mai multe premii, duminică seară, la ediţia anuală a galei MTV Video Music Awards, care a avut loc pe stadionul din Newark, în New Jersey, potrivit news.ro.

Taylor Swift la gala premiilor MTV VIdeo Music Awards Foto: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

După două ediţii din 2020 şi 2021 perturbate de pandemie, Bad Bunny care nu s-a aflat pe scena Prudential Center din Newark pentru că artistul din Puerto Rico, o insulă din Caraibe aflată sub jurisdicţie americană, a susţinut sâmbătă şi duminică seara în faţa a 100.000 de fani propriile concerte la Yankee Stadium din Bronx, New York.

Totuşi, cu un costum roz din satin şi ochelari de soare albi, Benito Antonio Martŕnez Ocasio, alias Bad Bunny, în vârstă de 28 de ani, a vorbit la gală în spaniolă prin intermediul unui videoclip pentru a "mulţumi New York-ului" şi a cântat succesul său "Titi Me Pregunto".

"Am crezut întotdeauna că aş putea fi unul dintre cele mai mari staruri ale planetei fără să schimb cultura, nici limba (...). Sunt Benito Antonio Martinez de Porto Rico pentru toată lumea!", a spus rapperul.

Alt star pop al anului, Harry Styles a acceptat premiul pentru cel mai bun album al anului ("Harry's House") de la distanţă, prin mesaj video, înainte de a se întoarce la concertul său de pe Madison Square Garden din Manhattan.

Megastarul pop Taylor Swift a întors toate privile pe covorul roşu de la Prudential Center cu o rochie foarte transparentă, parţial din cristal, şi a câştigat premiul pentru cel mai bun videoclip al anului, un scurtmetraj de zece minute ("All Too Well").

"Sunt foarte mândră de ceea ce am realizat", a spus cântăreaţa în vârstă de 32 de ani. "Nu am fi putut face acest scurtmetraj dacă nu eraţi voi, fanii", a spus ea. Artista a profitat de ocazie pentru a anunţa lansarea, pe 21 octombrie, a noului ei album.

Nicki Minaj a triumfat pe scenă la categoria "cel mai bun hip-hop", înainte ca muzicienii rock de la Red Hot Chili Peppers să câştige premiul Global Icon Awards pentru întreaga carieră şi să aducă un omagiu colegului lor, bateristul Taylor Hawking de la Foo Fighters.

Lista câştigătorilor MTV Video Music Awards 2022: