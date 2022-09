SHOWBIZ Miercuri, 07 Septembrie 2022, 22:10

Daniela Mihai • HotNews.ro

Una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului, Inna a dezvăluit felul în care își alege piesele, așa încât acestea să aibă succes internațional. ”Uneori mă întreb de ce am fost aleasă eu să am acest succes în străinătate. În România, am mulți colegi talentați care muncesc, poate mulți dintre ei muncesc mai mult decât mine. E fără explicație. Da, muncesc! La fel face și colega mea. Da, am o echipă! Dar are și colega mea.

Inna Foto: RRA

Cred că sunt și puțin drăguță dacă mă uit în oglindă, dar așa sunt și multe colege de-ale mele. Probabil că am o stea în frunte, așa cum spune și bunica mea” - a mărturisit artista, într-un interviu la Radio România Actualități.

”Nu cunosc rețeta succesului, dar vă spun ce m-a ajutat pe mine: să am o echipă foarte mare, să fiu implicată în procesul de creație, să fiu tot timpul gata să schimb lucruri, să cânt muzica pe care la un moment dat în viață nici nu mi-am imaginat să o interpretez, să caut prin stiluri muzicale extrem de diferite și să imi găsesc pasiunea.

Aș fi fost gata să cânt, să muncesc și să călătoresc prin toată lumea chiar și dacă nu aș fi fost plătită pentru că făceam cu plăcere”, a mai spus artista.

Trei condiții să ai o piesă de succes internațional

”Sunt câteva lucruri foarte simple, pentru ca o piesă să devină hit internațional. Este foarte important ca oamenii să înțeleagă versurile, nu cunoaștem cu toții limba engleză dar asta nu înseamnă că nu poți înțelege când cineva își exprimă sentimentele. Cuvintele simple și ușor de reținut sunt un succes pentru publicul din diverse țări. Trebuie să fie catcy, să reținem vorbele și nu să le facem prea complicate.

Acesta ar fi prima condiție. În al doilea rând, trebuie să fie o magie în care ascultătorul face legătura cu artistul, care e acea persoană care îți aduce la cunoștință vorbele și linia melodică, iar în al treilea rând este vorba despre munca unei echipe.

De dimineața până seara, echipa mea trimite la radiouri piesele, face cele mai bine mișcări încât piesele mele să fie bine susținute. I-am găsit foarte greu pe oamenii din echipa mea, sunt persoane care au fost lângă mine de la începutul carierei mele, și-au dorit mai mult decât mine să facă un artist de succes și să facă parte din această călătorie și acum mă refer la Lucian, managerul meu.

Încă mai căutăm oameni talentați, pasionați care să facă parte din echipa mea, este foarte greu să găsești oameni cu care să te înțelegi, dar nu este imposibil pentru că în România sunt oameni talentați și muncitori. Cine vrea să facă parte din echipa mea, trebuie să aibă cel puțin jumătate din pasiunea pe care o am eu pentru muzică, social-media și tot ceea ce înseamnă viața de artist, să fie o persoană foarte bună pentru că echipa mea este familia mea, sunt prietenii mei, vorbesc foarte multe lucruri cu ei.

Mie îmi plac foarte mult oamenii rapizi, care respectă tot timpul un termen pentru că eu la rândul meu sunt un om care se descurcă rapid. Îmi place mult să socializez cu oamenii, mă imprietenesc rapid. Pe stradă, unele persoane mă recunosc, altele nu. Cred că socializarea este punctul meu forte.

Aș renunța oricând la celebritate, dacă aș fi plăcută pentru muzica pe care o fac. Aș putea să nu fiu atât de celebră și, totuși, să cânt pentru public. Fie că eu cânt pentru 100.000 de oameni sau pentru 100 de oameni, pentru mine este egal, că am aceeași energie și aceeași fericire de a fi pe scenă.

Cel mai scump lucru din dulap: geaca de 4.500 de euro

”Îmi cumpăr multe lucruri, în fiecare săptămână îmi cumpăr câte ceva nou, îmi place să mă îmbrac diferit și să fiu apreciată pentru ținutele mele. Cel mai scump lucru pe care mi l-am cumpărat este o geacă de piele cu ținte pe care am dat 4.500 de euro. De atunci, m-am învățat minte și nu am mai dat atât de mult pe îmbrăcăminte.

Poți să compui o piesă de succes cu zero lei sau poți să ajungi să plătești foarte mulți bani pe o piesă de succes. Ca să alegi o piesă bună, trebuie să faci o sesiune, în care cea mai bună piesă câștigă. Iar ca să organizezi această sesiune trebuie să chemi foarte mulți producători, pe care trebuie să îi plătești - serviciul făcut de ei, cazarea, etc.

Se poate compune o piesă doar cu o chitară și piesa să devină hit mondial. Chestia e relativă și depinde de mai mulți factori. Este o chestiune de noroc, dar acesta trebuie susținut de muncă. Piesa mea ”Iguana” a fost făcută la o masă, managerul meu a auzit-o și a am lansat-o fără cheltuieli mari. Există diferențe între public.

În România, publicul diferă în funcție de orașe. Cei care sunt într-un oraș în care nu au mai fost concerte de șase luni de zile, sunt mai explozivi. Cei care au concerte mai multe, reacționează sunt un pic mai potoliți. În străinătate, au aceeași reacție, atâta vreme cât oamenii ascultă același tip de muzică și au aceeași energie din partea mea”, a mai spus Inna.