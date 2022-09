SHOWBIZ Joi, 08 Septembrie 2022, 22:37

Ionut Baias • HotNews.ro

De la Sex Pistols la The Simpsons, de la The Crown la filmele cu James Bond, imaginea instantaneu recognoscibilă a reginei Elisabeta a II-a a fost folosită în cultura populară de-a lungul domniei sale, scrie AFP.

Regina Elisabeta si ursuletul Paddington Foto: Captura YouTube

Unii au făcut-o cu drag, alții au zgâriat-o, dar omniprezența Majestății Sale în artă, muzică și film a subliniat locul ei în imaginarul popular.

"God Save The Queen"

Coperta single-ului "God Save The Queen" din 1977 al trupei Sex Pistols, cu fața, ochii și gura reginei ascunse sub titlu și numele trupei, este una dintre cele mai cunoscute imagini ale mișcării punk... dar și ale Elisabetei a II-a.

Artistul Jamie Reid a creat, de asemenea, o versiune a monarhului cu un ac de siguranță în buză și cu svastici în loc de pupile.

Multe alte cântece au fost scrise despre regină, printre care "Elizabeth My Dear" (1989) a trupei de rock alternativ The Stone Roses, în care aceștia afirmau că "nu se vor odihni până când nu-și va pierde tronul".

În 2005, grupul britanic de muzică electronică Basement Jaxx a prezentat în videoclipul "You Do Not Know Me" un monarh sălbatic care iese noaptea în Londra, vizitează un club de striptease și chiar ajunge să se bată.

Portrete

Regina a pozat pentru peste 175 de portrete în timpul domniei sale. Artiști precum Cecil Beaton, Lucien Freud și Annie Leibovitz au portretizat-o în cele mai bune momente, la muncă sau alături de familie.

Dar cele mai cunoscute sunt cele realizate de legenda pop art Andy Warhol în 1985, ca parte a unei serii despre reginele domnitoare ale vremii.

Artistul american a folosit o fotografie oficială pe care a personalizat-o, așa cum a făcut și pentru Marilyn Monroe.

Prezența pe sticlă

Imediat recognoscibilă cu ținutele sale viu colorate, Regina a fost un personaj de desene animate și a apărut și în programe de televiziune și filme.

Olivia Colman in The Crown (Netflix)

Majestatea Sa a apărut de mai multe ori în serialul american "The Simpsons", în special într-un episod în care personajul principal, Homer, își izbește trăsura de Palatul Buckingham.

În desenul animat pentru copii "Peppa Pig", monarhul sare prin bălți de noroi. Personajul ei apare, de asemenea, în filmele "The Minions" (2015), "Austin Powers in Goldmember" (2002) și "Is there a Cop to Save the Queen?" (1988), unde este interpretată de Jeanette Charles, cea mai cunoscută sosie britanică a sa.

În intimitatea casei sale

Deși regina a acordat rareori interviuri, viața ei a fost prezentată în filme, piese de teatru și programe de televiziune.

În "Discursul regelui" (2010), un film premiat cu Oscar despre lupta tatălui său, regele George al VI-lea, pentru a-și depăși bâlbâiala, este văzută ca un copil, în timp ce în "The Queen" (2006), Elisabeta a II-a, interpretată de Helen Mirren, se confruntă cu mânia supușilor săi după moartea, în 1997, a nurorii sale, prințesa Diana.

Însă serialul de succes al Netflix "The Crown" a fost cel care a oferit cea mai detaliată relatare a vieții reginei și a relației sale cu soțul ei, Philip, cu dispute conjugale, scandaluri și crize politice.

Rol principal

După ani de zile în care imaginea sa a fost deturnată, regina însăși a luat inițiativa în 2012, participând la o scenetă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra.

Ea este văzută înconjurată de iubiții ei corgi la Palatul Buckingham, unde îl primește pe James Bond, interpretat de Daniel Craig. "Bună seara, domnule Bond", îi spune ea, înainte ca cei doi să se prefacă că se urcă într-un elicopter, să zboare deasupra Londrei și, în cele din urmă, să se parașuteze pe stadionul olimpic.

În 2016, Elisabeta a II-a i-a dat replica și nepotului său, prințul Harry, într-un videoclip în care apărea fostul președinte american Barack Obama, pentru a promova Jocurile Invictus, un eveniment internațional creat de Harry pentru soldații răniți, similar Jocurilor Olimpice.

Cu Paddington

Regina le-a rezervat o surpriză supușilor săi în iunie, cu ocazia celebrării celei de-a 70-a aniversări a domniei sale, în timpul jubileului de platină: ea a filmat un scurt videoclip în care se vede luând ceaiul cu ursul Paddington, ursulețul stângaci din literatura britanică pentru copii.

Ea a bătut apoi cu o lingură de argint pe ceașca ei de porțelan, sincronizată cu deschiderea unui concert uriaș în fața Palatului Buckingham.