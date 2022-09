SHOWBIZ Luni, 12 Septembrie 2022, 13:02

Pe 12 iulie, Francesco Totti și Ilary Blasi anunțau public că vor divorța după 17 ani de mariaj. Fostul decar al Romei era cel găsit responsabil, fiind scoasă la iveală infidelitatea acestuia. La câteva luni distanță, Totti a ieșit la atac și a povestit că de fapt soția a fost cea care a călcat prima strâmb.

Totti și Ilary au trei copii: Cristian (16 ani), Chanel (15 ani) și Isabel (6 ani).

Totti o acuză pe fosta soție de infidelitate: Poveste cu bărbați și vizite la hoteluri

La săptămâni bune după ce Francesco și Ilary au anunțat că se separă, Totti a ieșit în presă cu o serie de declarații. Văzut de opinia publică drept cel care a călcat strâmb și a distrus mariajul, fostul decar al Romei vorbește despre faptul că lucrurile au fost fix invers.

„Nu este deloc adevărat că eu am fost cel care a înșelat primul. Am spus că voi vorbi, nu am făcut-o, însă au apărut prea multe minciuni în ultimele săptămâni. Unele mi-au făcut copiii să sufere.

Criza a apărut prin martie-aprilie 2021, dar eu sufeream de ceva timp. Am trecut prin momente grele, pentru că a fost retragerea mea, apoi moartea tatălui meu.

A mai venit și infectarea mea cu Covid-19, care m-a făcut să sufăr vreo 15 zile. În tot acest timp, când aveam mai mare nevoie de ea, soția mea nu a fost acasă.

În septembrie anul trecut, zvonurile au început să ajungă la urechile mele: Ilary are pe altcineva. De fapt, nu este doar un singur bărbat” - Francesco Totti, citat de Marca.

Totti: M-am uitat în telefonul soției

În continuarea discursului său, Francesco spune că nu a mai rezistat și s-a uitat în telefonul soției sale.

„Nu am făcut asta în 20 de ani de relație, dar după ce am primit atâtea avertismente, am început să suspectez, așa că m-am uitat în telefonul ei și am văzut că exista o a treia persoană care se comporta ca un fel de intermediar pentru Ilary și un bărbat.

Era un mesaj de genul: ne vedem la hotel, e mai bine așa pentru mine”, mai spune fosta vedetă a celor de la AS Roma.

Francesco Totti spune că a suferit de depresie

Vestea că Ilary îl este infidelă l-a doborât pe campionul mondial (alături de Italia, în 2006), Francesto precizând că și-a regăsit liniștea în brațele actualei partenere, Noemi.

„Mai fuseseră zvonuri în trecut, atât despre ea, cât și despre mine. Însă fuseseră doar zvonuri. Acum aveam dovada.

Asta m-a făcut să cad în depresie. Nu mă mai puteam preface că nu se întâmplă nimic, nu mai eram eu. Am reușit să ies din această problemă datorită lui Noemi” - Francesco Totti.

Ilary Blasi și amenințarea: Dacă va spune totul, 50 de familii vor avea de suferit

Replica fostei soții a lui Totti nu s-a lăsat prea mult așteptată. Printr-o declarație a avocatului ei (Alessandro Simeone), vedeta de televiziune i-a răspuns lui Francesco.

„Întotdeauna mi-am protejat copiii și voi continua să-i protejez. Protecția copiilor mei este pe primul loc, fiecare este responsabil pentru acțiunile lui.

Am văzut în ultimii ani lucruri care ar putea distruge vreo 50 de familii” - Ilary Blasi, citată de Corriere dello Sport.

Francesco Totti și Ilary Blasi au de împărțit o avere considerabilă

Totti (45 de ani) și Ilary Blasi (41 de ani) vor avea de împărțit o avere estimată undeva la peste 100 de milioane de euro.

Doar din salarii și drepturile de imagine, Francesco a adunat în carieră undeva la aproximativ 84 de milioane de euro.

Conform La Repubblica, Ilary se ocupă de administrarea tuturor afacerilor imobiliare, dar și de drepturile de imagine ale fostului decar al Romei.

Cei doi au investit în mai multe companii, ei deținând, de asemenea, apartamente, restaurante, magazine, dar și un centru sportiv.

Rămâne de văzut cum vor reuși să împartă toate aceste bunuri departe de ochii presei și a tuturor curioșilor.