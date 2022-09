SHOWBIZ Joi, 15 Septembrie 2022, 20:37

Daniela Mihai • HotNews.ro

Ronnie Romero, unul dintre cei mai apreciați soliști de hard rock melodic din lume, consideră România o țară cu oameni buni și mâncare delicioasă. El a explicat, la Radio România Actualități, de ce a decis să se stabilească în țară noastră în urmă cu trei ani.

Ronnie Romero Foto: Captura RRA

Ronnie Romero este unul dintre cei mai apreciați soliști de hard rock melodic din lume și aclamat ca noua voce a legendarei formații britanice Rainbow. Ronnie Romero a fost vocalist al trupelor Rainbow, Lords of Black, The Ferrymen, Sunstorm, Michael Schenker Group și în prezent al formației Intelligent Music Project

Artistul s-a îndăgostit de o româncă - Corina Minda, fotomodel și medic stomatolog. ”Ne-am cunscut acum trei ani, la un concert de-al meu. Ea făcea modelling la Milano, orașul unde noi aveam concert, acolo ne-am întâlnit.

Apoi, am început să ne întâlnim, iar eu m-am mutat la București. Imi place foarte mult România, iubesc această țară, e foarte frumoasă. Oamenii sunt buni, iar mâncarea este minunată.

Am găsit asemănări foarte mari între mâncare chiliană (de unde sunt eu) și mâncarea românească. Și în Chile există fasole în pâine, așa cum există și în România. Dar nimic nu se compară cu fasolea cu ciolan sau cu salata de vinete!

Cred că România este țara unde voi susține cel mai frumos concert, am cântat alături de Trooper. Am avut concerte in foarte multe locuri din lume, din Statele Unite în Japonia, dar pentru mine România este cu adevărat specială. Trăiesc în această țară de trei ani

Am avut șansa de a cânta cu artiști mari, dar am observat un lucru: cu cât sunt artiști consacrați, cu nume mari cu atât sunt oameni mai cu picioarele pe pământ. Fanii sunt, de fapt, cea mai importantă parte a acestei afaceri.

Am crescut cu muzica de la radio, este foarte important ca muzica mea să fie auzită de cât mai mulți oameni. Radioul păstrează încă partea romantică a artistului. Chiar ultimul meu album solo se numește «Raised on Radio».

Publicul este foarte importat pentru un artist. Când oamenii stau, îți trimit și ție starea asta iar atunci când ei sunt foarte activi, în momentul acela își transmit și ție, ca artist, dorința de a fi pe scenă peste tot, dar și dorința de a cânta mai tare, mai bine”, a mai spus artistul.

Formația Intelligent Music Project va susține un concert la București, la Arenele Romane, pe 24 septembrie. Evenimentul marchează 20 de ani de la apariția primului album de studio Trooper și este totodată primul concert Intelligent Music Project în România.