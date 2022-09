SHOWBIZ Vineri, 30 Septembrie 2022, 01:09

O biografie neautorizată încearcă să facă lumină asupra motivelor care l-au determinat pe Anthony Bourdain, jurnalistul şi chef-ul vedetă al emsiunii ''Parts unknown'', să se sinucidă, scrie La Repubblica, citat de Rador.

Anthony-Bourdain Foto: TravelZoom.ro

Potrivit informaţiilor aduse la lumină de noua carte, după ce s-a lamentat de gelozia lui, ultima parteneră a lui Bourdain, Asia Argento, într-unul dintre ultimele mesaje schimbate cu iubitul ei cu câteva ore înainte de moartea acestuia, i-ar fi cerut să ''nu o mai agaseze''. Aceasta este una din dezvăluirile anticipate de New York Times din cartea ''Down and out in paradise'', scrisă de jurnalistul american Charles Leerhsen, carte care va fi lansată pe 11 octombrie.

Polemicile

Biografia - a reiterat editorul - va fi publicată în ciuda multiplelor avertismente și amenințări cu procese pentru defăimare. Cei mai nemulţumiţi fiind fratele bucătarului, Christopher, și Asia Argento, mare acuzatoare a lui Harvey Weinstein, pe care Bourdain a susţinut-o mult în lunile fierbinți ale scandalului #MeToo.

Actrița a declarat pentru New York Times că nu a citit cartea, adăugând: ''I-am scris clar acelui om că nu poate publica nimic din ce i-am spus''.

Conform reconstituirilor lui Leerhsen, Asia Argento l-ar fi ameninţat cu despărțirea după ce Bourdain i-a trimis un sms în care îi scria că este supărat deoarece o văzuse într-o fotografie flirtând cu jurnalistul francez Hugo Clement în holul unui hotel roman, Hotel de Russie, un loc cu o simbolistică specială în povestea de dragoste a cuplului.

"Nu sunt gelos că ai fost cu un alt bărbat. Nu eşti proprietatea mea. Ești liberă. Dar ai fost lipsită de respect faţă de mine. Faţă de inima mea. Faţă de viața mea", ar fi scris Anthony.

Mesajele

Cele mai recente sms-uri sunt publicate în ''Down and out in paradise'', biografia bazată pe peste 80 de interviuri și documente inclusiv e-mailuri și mesaje de pe telefonul și laptopul chef-ului. Bourdain s-a sinucis în iunie 2018 într-o cameră de hotel dintr-o provincie franceză, la sfârșitul unei zile de muncă.

Rudele și prietenii, ca de altfel și Asia Argento, au contestat conținutul cărții. ''De fiecare dată când vorbește despre familia noastră, ori sunt lucruri inventate, ori sunt complet eronate'', a declarat Christopher Bourdain pentru The New York Times.

Numai că Leerhsen a avut un colaborator excelent: pe Ottavia Busia-Bourdain, a doua soție a lui Bourdain și cea care a rămas confidentul lui până la moarte, în ciuda despărțirii din 2016:

"Îmi urăsc fanii. Urăsc să fiu celebru. Îmi urăsc meseria. Mă simt singur și trăiesc într-o stare de perpetuă incertitudine'', îi scrisese Anthony într-unul dintre ultimele mesaje pline de angoasă înainte de a se sinucide.

La fel ca toţi ceilalţi biografi de dinaintea sa, Leerhsen a încercat și el să găsească un motiv pentru gestul extrem al lui Bourdain care, în ultimele zile, îşi injecta steroizi, bea foarte mult și vizita prostituate, copleșit de singurătate, de criza de la locul de muncă și, pe plan personal, de relaţia cu Asia.

Bourdain, scrie Leerhsen, s-a spânzurat după o seară pe care a petrecut-o singur, mâncând și bând în exces. Fotografia de la Hotel de Russie, cea care l-a înfuriat atât de mult, fusese postată cu cinci zile înainte. Zilele succesive ''a căutat de sute de ori pe google numele iubitei sale '', scrie The Times.

''Sunt îndrăgostit fără speranță de acea femeie'', i-a mărturisit Anthony Ottaviei care, după sinucidere, controlează bunurile soțului ei, deci și computerele și telefoanele mobile cu mesaje.

Nu este prima dată când rolul jucat de Asia Argento în sinuciderea lui Bourdain este pus sub semnul întrebării: ''Se spune că l-am ucis'', a spus ea pentru Daily Mail în septembrie 2018: ''Dar și el mă înșela. Pentru noi, asta nu era o problemă".