SHOWBIZ Duminică, 16 Octombrie 2022, 14:53

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Actorul Mel Gibson va putea fi citat pentru a depune mărturie împotriva lui Harvey Weinstein în procesul în cadrul căruia fostul producător de film va fi judecat pentru viol la Los Angeles, a decis vineri o judecătoare din Statele Unite, potrivit revistei americane Variety, citată de Agerpres.

Mel Gibson Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Procurorii din Los Angeles doreau să îl aducă în sala de judecată pe Mel Gibson pentru a confirma acuzaţiile formulate de o femeie, a cărei identitate nu a fost dezvăluită şi care este desemnată prin apelativul ”Jane Doe 3”, care susţine că Harvey Weinstein a agresat-o sexual după ce i-a făcut un masaj un camera lui de hotel, în 2010.

Potrivit unui procuror districtual adjunct, Marlene Martinez, femeia i s-a confesat apoi lui Mel Gibson în timpul unei alte sesiuni de masaj, iar mărturia starului ar putea să confirme acuzaţiile formulate de ea în instanţă.

Judecătoarea Lisa B. Lench le-a permis procurorilor din Los Angeles să îl cheme la bară pe Mel Gibson pentru a depune mărturie. Totodată, judecătoarea a respins cererea avocaţilor lui Weinstein de a putea să îi adreseze întrebări lui Mel Gibson despre declaraţiile sale rasiste şi antisemite din trecut. Avocaţii apărării vor putea totuşi să îl întrebe pe Mel Gibson dacă are anumite resentimente faţă de fostul producător hollywoodian.

Harvey Weinstein a criticat un film regizat de Mel Gibson

Avocaţii apărării susţin că Mel Gibson are o atitudine răuvoitoare faţă de Harvey Weinstein care datează din perioada lansării filmului ”The Passion of the Christ”, care a primit trei nominalizări la premiile Oscar, dar care a şi fost criticat pentru că ar fi abordat anumite tematici antisemite. Ulterior, Harvey Weinstein a publicat o carte, ”Perspectives on the Passion of the Christ”, prin care a criticat acea peliculă.

”Acest lucru a stârnit o ceartă între domnul Gibson şi domnul Weinstein”, a argumentat Mark Werksman, unul dintre avocaţii fostului producător hollywoodian.

Avocatul Mark Werksman a mai spus că Mel Gibson ”încearcă acum să îşi reabiliteze imaginea publică devenind un susţinător al mişcării #MeToo”.

Ce i-a spus victima lui Mel Gibson

Potrivit avocaţilor, Mel Gibson le-a declarat anchetatorilor că ”Jane Doe 3” a avut ”o reacţie de stres post-traumatic” atunci când el a rostit prenumele ”Harvey” în timpul unei sesiuni de masaj. Mel Gibson a vorbit atunci despre Harvey Weinstein în contextul unei discuţii despre un proiect cinematografic.

Femeia a oprit sesiunea de masaj, a început să plângă şi ”i-a lăsat lui Mel Gibson impresia că Weinstein a agresat-o sexual”, a declarat avocatul Mark Werksman.

Acelaşi avocat a mai spus că instanţa ar trebui să îi permită să îl confrunte pe Mel Gibson despre declaraţiile antisemite făcute de actor după arestarea lui din 2006, precum şi despre un comentariu antisemit făcut în trecut despre actriţa Winona Ryder şi despre alte declaraţii rasiste.

Judecătoarea Lisa B. Lench a decis în cele din urmă să le permită avocaţilor apărării să îi adreseze lui Mel Gibson o serie de întrebări despre animozităţile care există între el şi Harvey Weinstein.

De ce este acuzat Harvey Weinstein

Apoi, judecătoarea a permis avocaţilor apărării să utilizeze în argumentele lor din instanţă titlul unei cărţi, ”Naked Massage”, pe care ”Jane Doe 3” dorea să o publice cu ajutorul lui Harvey Weinstein.

Tribunalul din Los Angeles şi-a petrecut prima parte a zilei de vineri dezbătând despre ”Jane Doe 1”, o femeie italiană care lucrează ca model şi care susţine că a fost violată de Harvey Weinstein în hotelul Mr C. în timpul Festivalului de film italian de la Los Angeles, în februarie 2013.

Harvey Weinstein se confruntă cu 11 capete de acuzare formulate împotriva lui pentru presupuse agresiuni sexuale comise asupra a cinci femei între anii 2004 şi 2013.

Mogulul hollywoodian, căzut în dizgraţie, ispăşeşte deja o pedeapsă de 23 de ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru viol şi agresiune sexuală în urma unui proces intentat la New York şi finalizat în 2020.

Cea mai înaltă instanţă din New York a acceptat să audieze cererea prin care fostul producător de film a făcut recurs, însă o eventuală condamnare a lui la Los Angeles - unde riscă să primească 140 de ani de închisoare - ar echivala cu o garanţie a faptului că Harvey Weinstein îşi va petrece restul vieţii în spatele gratiilor.