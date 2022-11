SHOWBIZ Duminică, 06 Noiembrie 2022, 12:55

David Davis, scenaristul care a creat în parteneriat seriale de comedie precum "The Bob Newhart Show" şi "Taxi", a murit la vârsta de 86 de ani, conform Variety.

David Davis Foto: Captura

David Davis a murit în 4 noiembrie, la Los Angeles, iar decesul acestuia a fost confirmat sâmbătă de către fiica sa, Samantha Davis-Friedman.

Davis era cunoscut pentru munca sa la MTM Television. A scris pentru "The Mary Tyler Moore Show" şi "Rhoda" și a ajutat la crearea a două sitcom-uri din Hall of Fame.

După ce a renunţat la scris în 1979, Davis a lucrat în calitate de consultant la proiecte de televiziune şi film, inclusiv la serialul ABC "Phenom" şi la filme precum "Broadcast News" din 1987 şi la producţia câştigătoare de Oscar din 1983 "Terms of Endearment".

Născut în Brooklyn în 1936, Davis şi-a început acitvitatea în televiziune ca supervizor de scenarii la comedii de la începutul anilor 1960 precum „The Many Loves of Dobie Gillis" şi episodul pilot pentru "Gilligan’s Island”. La mijlocul anilor 1960 a devenit producător asociat la seriale precum "My Mother the Car" şi "He and She", din 1967, comedie cu Richard Benjamin şi Paula Prentiss.

Davis a participat la crearea "Bob Newhart Show" pentru Newhart. Serialul a fost difuzat pe CBS din 1972 până în 1978. Davis a continuat cu "Taxi", care a fost difuzat din 1978 până în 1983. Serialul a fost creat de Davis împreună cu James L. Brooks, Stan Daniels şi Ed. Weinberger.