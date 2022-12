SHOWBIZ Sâmbătă, 24 Decembrie 2022, 12:50

Ana Tepșanu • HotNews.ro

​Denis Roabeș (The Motans), al cărui concurent la Vocea României a participat aseară la marea finală, a vorbit cu HotNews.ro despre concurs, muzică, talentul tinerei generații dar și despre situația grea în care se află țara sa natală, Republica Moldova.

The Motans (Denis Roabeș) Foto: Denis Roabeș/ Arhiva personală

În 2016, Denis Roabeș s-a urcat într-un autocar și s-a mutat din Chișinău la București. Odată ajuns aici, cariera lui a explodat și în ultimii ani a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști din România, fiind apreciat atât pentru talent, cât și pentru sensibilitatea versurilor melodiilor sale.

The Motans, așa cum îl știu fanii după numele de scenă, a fost antrenor la ultima ediție din concursul „Vocea României”, unde a coordonat tineri talentați pentru a-și atinge potențialul, dar și un muzician care mai are multe de spus în domeniu.

„Eu și muzica ne-am găsit reciproc”

Dragostea lui Denis pentru muzică a venit organic, deși inițial nu s-a gândit să cânte și cu vocea: „Îmi place muzica de când mă cunosc, cred că ne-am găsit reciproc.”

A început cu chitara, la 16 ani, atunci când a învățat primele acorduri la instrumentul rămas de la tatăl lui. Artistul și-a pierdut tatăl la vârsta de 7 ani și a fost crescut doar de mama lui.

Denis s-a născut și a trăit bună parte din viață în Chișinău, mai exact într-un cartier studențesc pe nume Mălina Mică. Deși familia i-a rămas în Republica Moldova, el și-a dorit întotdeauna să trăiască într-o altă țară, deși nu știa că va ajunge în România.

Roabeș și-a dezvoltat o carieră în marketing, dar pasiunea pentru muzică a fost mereu acolo, motiv pentru care, în 2016, și-a deschis un cont pe YouTube. Inițial și-a găsit numele de scenă, The Motans, după ce șapte ani de zile a visat pisici, un pattern care s-a încheiat odată cu alegerea pseudonimului.

Prima melodie pe care a postat-o a fost „Tu”, urmată de „Jumătate Stai” și „Versus”; odată cu cea din urmă, în septembrie 2016, a fost remarcat de CEO-ul casei de discuri Global Records, Lucian Ștefan, care l-a invitat la București la o discuție.

„Am semnat contractul cu ei de la prima mea vizită, iar asta m-a determinat să mă stabilesc de tot la Capitală”, spune Denis.

„Viața e frumoasă când păstrezi lucrurile simple”

The Motans a intrat la sufletul oamenilor datorită sensibilității de care dă dovadă. Versurile sale par scrise din inimă și vorbesc despre sentimente sau emoții prin care am trecut cu toții.

„Dar noi ne-am promis că ne vom revedea demult,

Înainte să ne fi născut

Poate, poate, apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate

Poate, poate (poate, poate), într-o altă viaţă ne vom regăsi

Şi vom învaţă să fim fericiţi, admirând câte două răsărituri pe zi.”

Versurile de mai sus fac parte dintr-una dintre cele mai iubite melodii ale sale, „Înainte să ne fi născut.”

L-am întrebat pe Denis cum creează și cum reușește să-și acceseze genul ăsta de idei, dar el mărturisește că nu poate explica procesul.

„Știu doar că muza poate veni în orice moment, iar cei care au parte de aceste sclipiri trebuie să profite de ele”, a spus el.

În 2022, Denis a făcut parte din jurații de la Vocea României, ediția cu numărul zece, unde a antrenat o echipă de oameni creativi și foarte talentați.

În finala din 23 decembrie de pe PRO TV, el a ajuns cu Teodor Debu, despre care spune că „are tendința să se subestimeze, deși este suficient de bun. Cu toții sunt suficient de buni, asta e clar.”

În finala de aseară, Debu a terminat pe locul al treilea, concursul fiind câștigat de Iulian Nunucă. Într-o postare pe care a făcut-o pe contul său de Instagram, din dorința de a-i face pe oameni să-l cunoască mai bine pe Debu și a-i determina să voteze, Denis a scris cum nu a crezut niciodată în ideea de „cel mai bun”, într-o artă subiectivă cum este muzica.

„Iar dragostea pe care eu o port acestei arte nu a avut niciodată ca unitate de măsură termenul de bun sau rău, ci intensitatea sentimentelor pe care mi le oferă. Mă bucur enorm că Debu a ajuns până aici, pentru că el trăiește muzica la un nivel pe care rar l-am întâlnit, chiar și la artiștii consacrați”, a notat el.

Apropo de asta, The Motans mărturisește că experiența de la Voce l-a făcut să fie mai stoic, dar și să nu se mai ia așa mult în serios: „Viața e frumoasă când păstrezi lucrurile simple.”

„Mulți artiști din noua generație au un potențial imens”

FOTO: Denis Roabeș/ Arhiva personală

Lui Denis i-a plăcut mereu să fie autodidact și să se perfecteze constant în muzica pe care o face, dar crede că în calea succesului, talentul nu este lipsit de muncă. Muzicianul a vorbit despre cum este conștient de numărul mare de artiști din noua generație, care au un potențial imens, sunt foarte talentați și pe care îi admiră:

„Important pentru ei este să nu uite că pe lângă talent mai e nevoie de muncă și perseverență.”

L-am întrebat și dacă e nevoie de compromisuri pentru un tânăr artist să se facă remarcat, dar Roabeș spune: „Când vine vorba de artă, cuvântul „compromis” este foarte subiectiv. Ține foarte mult de viziunea, ambiția și orgoliul fiecăruia.”

Trăim vremuri în care internetul facilitează viralitatea persoanelor talentate și îi aduce mai ușor în fața publicului, dar tot nu este ușor pentru mulți să spargă bula și să iasă din anonimat. Denis subliniază încă o dată importanța determinării pentru cei care vor să reușească: „E nevoie de multă muncă, dar și de mult noroc.”

„Eu deja am făcut unirea și mi-am redobândit cetățenia de câțiva ani”

Denis nu este străin de ceea ce se întâmplă la granițele noastre, ba chiar vorbește despre cum s-a implicat în acțiuni de voluntariat, atât în Moldova, cât și pentru Ucraina.

Consecințele războiului pornit de Putin se resimt foarte mult în țara lui natală, de la criza energetică și inflația mare, până la pericolul de a fi invadată de Rusia. El povestește cum îi vine foarte greu să vorbească despre ceea ce simte vizavi de toate astea, dar crede cu tărie în umanitatea de care putem dovadă unii pentru alții.

„Cred că cel mai important este să fim solidari între noi și să ne rugăm ca acest război să se termine cât mai repede”, precizează muzicianul.

Roabeș susține că rolul unui artist este și acela de a semnale anumite probleme, de a trage un semnal de alarmă și de a muta atenția publicului spre lucruri importante din realitatea pe care o trăim.

„Rolul unui artist este să fie vocea poporului. Cântăm despre dragoste, speranță, libertate și alte lucruri mărețe și frumoase, dar, pe lângă asta, avem dreptul și misiunea să arătăm cu degetul acolo unde doare”, adaugă el.

În final, am vrut să știe și părea lui despre Republica Moldova și unde crede că i-ar fi mai bine țării, într-o unire cu România sau ca țară separată, dar în interiorul UE.

„Cred că înainte de asta, ar trebui să întrebați politicienii din România, UE și RM dacă ar fi ok cu integrarea sau unirea, nu pe mine. Eu deja am făcut unirea și mi-am redobândit cetățenia de câțiva ani. Poporul român din Republica Moldova înțelege perfect că are de câștigat foarte mult de pe urma acestor acțiuni. Problema nu e că noi nu vrem”, încheie el, în timp ce zâmbește cu subînțeles.