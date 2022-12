SHOWBIZ Sâmbătă, 24 Decembrie 2022, 19:00

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Maxi Jazz, pe numele său adevărat Maxwell Fraser, fostul solist al formației de muzică electronică britanice Faithless, a murit vineri, au anunțat foștii săi colegi de trupă.

Maxi Jazz Foto: Geoffrey Robinson / Alamy / Profimedia

Artistul britanic a murit în somn în locuința sa din Londra.

„Ne pare rău să aunțăm că Maxi Jazz a murit noaptea trecută. A fost un om care ne-a schimbat viața în atât de multe feluri. El a dat un sens și un mesaj adecvat muzicii noastre.

A fost, de asemenea, un minunat, cu timp pentru toată lumea și cu o înțelepciune profundă.



A fost o onoare și, bineînțeles, o adevărată plăcere să lucrăm cu el. A fost un textier genial, un DJ, un budist, o prezență scenică magnifică, un iubitor de mașini, vorbea mult, o persoană frumoasă, o busolă morală și un geniu”, au scris Rollo și Sister Bliss, membrii fondatori ai trupei britanice în mesajul de pe Facebook.

Maxi Jazz s-a născut la Londra și avea 65 de ani.

Artistul s-a despărțit de trupă în 2011, după 15 ani de colaborare și 6 albume lucrate împreună.

Faithless a susținut concertul de adio la Brixton O2, Londra, pe 8 aprilie 2011.

Trupa britanică Faithless a rămas în istorie cu singler-urile God is a DJ, We come 1 și Insomnia, mari hituri în 1996.

Melodia Insomnica, care a ocupat primul loc în topurile dance din multe țări europene, l-a făcut pe Jazz să glumească într-un interviu din 2020: "Dacă aș avea o liră pentru fiecare dată când cineva a venit spunând: "Nu pot să dorm", aș locui pe stația spațială", potrivit Reuters.