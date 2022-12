SHOWBIZ Miercuri, 28 Decembrie 2022, 08:03

„Glass Onion: A Knives Out Mystery” se află în fruntea topului celor mai piratate filme, arată site-ul de specialitate TorrentFreak. Filmul polițist cu Daniel Craig în rol principal e urmat în top de „Violent Knight” și de „Black Adam”

Daniel Craig in „Glass Onion: A Knives Out Mistery” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Topul are doar valoare informativă și educațională, menționează autorii articolului. Aceste statistici despre descărcarea torrentului sunt menite doar să ofere o perspectivă suplimentară asupra tendințelor de piraterie. Toate datele sunt culese din surse publice.

Cum arată top 10 al celor mai piratete filme:

1 Glass Onion: A Knives Out Mystery

2 Violent Knight

3 Black Adam

4 The Fabelmans

5 Avatar: The Way of Water

6 The Banshees of Inisherin

7 Emancipation

8 Bullet Train

9 Black Panther: Wakanda Forever

10 Spirited