28 Decembrie 2022

Alexandra Coșlea

Nepotul legendarului cântăreț de reggae Bob Marley, Joseph „Jo Mersa” Marley, a fost găsit mort marți în Statele Unite ale Americii, relatează TMZ și New York Post. Momentan, nu este clară cauza decesului.

Jo Mersa Marley Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Joseph „Jo Mersa" Marley, fiul muzicianului Stephen Marley și nepotul lui Bob Marley avea 31 de ani.

Un reprezentant al lui Jo Mersa a confirmat decesul pentru revista Rolling Stone, dar nu a precizat cauza morții.

Artistul american ar fi fost găsit fără reacție într-o mașină, potrivit jurnalistei Abka Fitz-Henley.

Postul de radio WZPP din Florida precizat că acesta a murit în urma unui atac de astm, deși nu a precizat o locație în care s-a întâmplat.

Jo Mersa și-a petrecut primii ani de viață în Jamaica, înainte de a se muta în Florida în timpul liceului. A studiat la Miami Dade College, potrivit Jamaica Observer. Jo Mersa era căsătorit și avea o fetiță.

Artistul a lansat un EP în 2014, intitulat "Comfortable", care conținea piese precum "Rock and Swing" și "Bogus". De asemenea, a lansat single-ul de succes, "Burn It Down", în 2016 -- și a scos un al doilea EP, "Eternal", în 2021.

Bob Marley, bunicul lui Jo Mersa, a murit în 1981 din cauza unui melanom, la doar 36 de ani. A avut 11 copii cu șapte femei diferite.