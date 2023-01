SHOWBIZ Sâmbătă, 07 Ianuarie 2023, 13:32

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

O continuare a lungmetrajului Gladiator în regia lui Ridley Scott, lansat în anul 2000, este în pregătire la Paramount, potrivit Deadline.

Russell Crowe în Gladiator Foto: DreamWorks / Universal Pictures / AFP / Profimedia

Actorul irlandez Paul Mescal, 26 de ani, a fost ales de Ridley Scott protagonist în noul film.

Tânărul actor este în negocieri pentru rol. David Scarpa, deja scenarist la "Al the money in the world" şi "Napoleon" de Ridley Scott, a fost ales să scrie şi scenariul pentru "Gladiator 2".

Paul Mescal, cunoscut pentru rolul din mini-seria "Normal People" (2020), şi care a primit critici elogioase pentru noul său film "Aftersun", nu-l va interpreta pe Maximus, ci pe Lucius, fiul Lucillei (Connie Nielsen) şi nepot al lui Commodus (Joaquin Phoenix).

Ridley Scott spera să regizeze această continuare. Îşi dorea să o facă cu Russell Crowe (în ciuda morţii personajului său). "Ştiu cum să-l aduc înapoi", a asigurat el pentru Entertainment Weekly în 2017. "Se va întâmpla asta? Nu ştiu. Gladiator a apărut în 2000. Russell s-a schimbat puţin".

Lansat în 2000, Gladiator a avut un succes uriaş, generând venituri de 460 de milioane de dolari la box office-ul global. Blockbuster-ul a fost nominalizat de douăsprezece ori la premiile Oscar şi a câştigat cinci, inclusiv statuetele pentru "cel mai bun film" şi "cel mai bun actor" pentru Russell Crowe. (news.ro)

