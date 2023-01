SHOWBIZ Sâmbătă, 14 Ianuarie 2023, 12:40

G. S.

Ray Cordeiro, care i-a intervievat pe Beatles, Bee Gees, Ella Fitzgerald și Frank Sinatra în calitate de prezentator de radio în Hong Kong, a murit vineri la vârsta de 98 de ani, după o carieră de peste șapte decenii, transmite France Presse.

Ray Cordeiro Foto: Kin Cheung / AP / Profimedia

Cartea Recordurilor Guinness l-a declarat în 2000 drept cel mai longeviv DJ din lume.

Reinaldo Maria Cordeiro a fost „o figură proeminentă în cultura populară din Hong Kong", care a avut „o contribuție considerabilă la scena muzicală" din Hong Kong, a declarat sâmbătă ministrul culturii din oraș, Kevin Yeung.

Cunoscut de fani sub numele de „Unchiul Ray", Cordeiro a lansat carierele multor muzicieni locali și a introdus generații de fani din Hong Kong în tendințele muzicii pop în timpul emisiunilor sale radiofonice.

Cordeiro a murit vineri, la Hong Kong, înconjurat de familie și prieteni, care au cântat „You'll Never Walk Alone" în semn de rămas bun, a anunțat grupul care i-a organizat funeraliile. El a fost spitalizat anul trecut după ce a suferit un atac de cord.

Născut în Hong Kong în 1924, Cordeiro a fost al cincilea din cei șase copii ai unei familii de imigranți portughezi.

După ce a lucrat ca gardian de închisoare și funcționar de bancă, s-a orientat spre muzică, găzduind prima sa emisiune "Jazz progresiv" la Radio Rediffusion în 1949.

Cordeiro și-a făcut un nume în anii 1960, găzduind emisiuni pentru rețeaua publică din Hong Kong, RTHK, care au avut un mare succes printre adolescenți.

Emisiunea sa nocturnă „All The Way With Ray", lansată în 1970, a devenit cel mai longeviv program de radio al postului.

Cu ocazia retragerii sale din 2021, el a declarat pentru RTHK: „Am avut tot ce e mai bun în viață, am fost tot ce mi-am dorit să fiu, am făcut tot ce am vrut să fac".

În autobiografia sa, a scris: „împărtășind muzică bună cu fanii mei, sunt în elementul meu. Refuz să concep o lume fără muzică".