Actorul scoțian Gerard Butler a dezvăluit că și-a ars fața după ce s-a frecat din greșeală cu acid fosforic în timpul filmărilor pentru „Plane”, noul său lungmetraj de acțiune care a apărut recent în cinematografe, relatează NME.

Gerard Butler Foto: Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

Butler, care în film joacă rolul principal al unui pilot care reuşeşte să facă o aterizare de urgenţă cu avionul său, dar aterizează într-o zonă de război, a povestit că accidentul cu acidul a avut loc în timpul filmării unei secvențe în care încearcă să repare o frână înainte de decolare.

„Indiferent ce fac, reușesc să mă rănesc”, a glumit el în timpul emisiunii TV „Late Night with Seth Meyers”, relatând că accidentul cu acidul a avut loc în timp ce era cu mâinile între două roți, „prefăcându-mă că știu ce fac”.

„De fiecare dată când îmi scot mâinile ele sunt acoperite în sânge și lichid verde, da? Iar eu mă gândeam 'Nu știu ce e lichidul ăsta verde'”, a povestit el.

Butler a precizat că scena a fost filmată în timpul unei zile incandescente în Puerto Rico și că transpira puternic în timpul filmărilor.

Gerald Butler, în clasamentul box office după accidentul cu acid

„Mă frec pe față și brusc mi-e în gât. Mi-e în gură. Mi-e în nas. Mi-e în ochi. Îmi arde fața și chiar arde. S-a dovedit că în esență era acid fosforic”, i-a povestit el lui Seth Myers cu privire la lichidul misterios.

„Iar piloții care erau acolo și se uitau strigă 'Nu!' iar eu mă gândeam că ard de viu. Așadar a fost intens. M-a ars timp de mai multe ore, dar a fost grozav pentru secvență”, a conchis actorul scoțian.

Probabil că Butler nu regretă foarte mult accidentul ținând cont că „Plane” a marcat prima sa revenire în clasamentul box office cu un lungmetraj după mai multe proiecte nereușite și fiind apreciat deopotrivă de fani și critici.

„Plane” are în prezent o rată de aprobare de 74% pe agregatorul Rotten Tomatoes din partea criticilor de film în timp ce de la fani a obținut un neverosimil 95%. Pe site-ul IMDb el este notat ceva mai slab, cu 7 din 10.

În primul său weekend de la lansare el s-a clasat pe poziția a cincea la box office-ul american, în continuare dominat de Avatar: The Way of Water al regizorului James Cameron.

