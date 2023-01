SHOWBIZ Miercuri, 18 Ianuarie 2023, 10:06

​Cântărețul Nick Cave a reacționat dur după ce un fan i-a trimis versuri scrise de celebrul program de inteligență artificială ChatGPT. Mai mulți fani i-au cerut programului să scrie versuri de cântece „în stilul Nick Cave”. Artistul australian spune că a văzut zeci de variante și multe sunt o „bătaie de joc”, fiindcă nu au suflet și se vede că NU sunt scrise de un om care a trăit și a suferit.

Nick Cave Foto: Yulia Grigoryeva, Dreamstime.com

„This song sucks”, a fost concluzia lui Nick Cave, după ce un fan pe nume Mark, din Noua Zeelandă, i-a trimis versurile create de ChatGPT.

Cave spune că a rexultat „o grotescă bătatie de joc pentru ce înseamnă să fi om”.

„Nu arată deloc bine. Apocalipsa este pe drum”, a spus Nick Cave.

Mii de useri au testat ChatGPT cerându-i, spre exemplu să scrie un eseu despre iarnă în stilul lui Dickens sau să creeze versuri în stilul diverșilor cântăreți.

Artistul australian, care a concertat la București în iunie 2018, spune că ChatGPT va putea scrie tot mai bine versuri, dar va rămâne mereu o replică, o parodie. „Cântecele se nasc din suferință, dintr-o luptă internă a creației și, din câte știu, algoritmii nu simt nimic. Datele nu suferă”.

„ChatGPT nu are un suflet, nu a fost nicăieri, nu a îndurat nimic, nu a avut curajul să încerce să-și depășească limitele”.

Cum arată versurile creat de ChatGPT „în stilul Nick Cave”

Verse 1: In the depths of the night, I hear a call/A voice that echoes, through the hall/It's a siren's song, that pulls me in/Takes me to a place, where I can't begin

Chorus: I am the sinner, I am the saint/I am the darkness, I am the light/I am the hunter, I am the prey/I am the devil, I am the saviour

Verse 2: I walk the streets, with my head held high/I've got my demons, but I'll make them fly/I'll dance with the devil, and I'll play his game/I'll be the one, to call his name

