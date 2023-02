SHOWBIZ Luni, 13 Februarie 2023, 08:42

Cântăreața Rihanna a revenit pe scenă duminică, plutind deasupra terenului de la Super Bowl, uimind mulțimea cu un colaj al hiturilor sale și dezvăluind că este însărcinată cu al doilea copil, potrivit Reuters.

Rihanna a cântat la pauza Super Bowl Foto: Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> Kansas City Chiefs a câștigat Super Bowl 2023

Îmbrăcată într-o salopetă roșu aprins și o haină largă, Rihanna a deschis cel mai mare spectacol din muzică cântând „Bitch Better Have My Money" în timp ce stătea, cu burtica vizibil rotunjită, pe o platformă suspendată în aer.

Ea a fost coborâtă treptat până la sol în timp ce a cântat melodii cunoscute, de la „Only Girl (In the World)" la „Rude Boy" și „Work".

Rihanna a fost înconjurată pe parcursul celor 13 minute de spectacol de zeci de dansatori în ținute albe.

A fost prima reprezentație pe scenă a câștigătoarei unui premiu Grammy, în vârstă de 34 de ani, din ultimii cinci ani. Ultimul ei album, „Anti", a fost lansat în 2016.

Apariția Rihannei i-a determinat pe utilizatorii rețelelor de socializare să speculeze că așteaptă un alt copil. Un reprezentant al cântăreței a confirmat după spectacol că Rihanna este într-adevăr însărcinată.

Cântăreața are un băiat cu rapperul A$AP Rocky în vârstă de 9 luni. Rapperul a fost văzut în mulțimea de pe stadion aplaudând prestația iubitei sale.

Rihanna și-a încheiat show-ul de la Super Bowl cu piesa „Diamonds", în timp ce focurile de artificii au luminat cerul din jurul stadionului.

Rihanna completează, astfel, lista celebrităților care au cântat la Super Bowl, de la Lady Gaga la Beyonce, Prince, Madonna și Rolling Stones. Televiziunea atrage de obicei în jur de 100 de milioane de telespectatori numai în Statele Unite.

În cadrul ceremoniei de dinaintea meciului, starul country Chris Stapleton a cântat imnul național al SUA, în timp ce Troy Kotsur, starul premiat cu Oscar pentru „CODA", a interpretat cântecul în limbajul american al semnelor.

Sheryl Lee Ralph, starul din „Abbott Elementary", câștigătoare a unui premiu Emmy, a cântat „Lift Every Voice and Sing", un imn care a devenit cunoscut drept imnul național al negrilor, acompaniată de un cor.