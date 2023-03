SHOWBIZ Sâmbătă, 11 Martie 2023, 20:48

De două ori câştigător al premiului Oscar, Tom Hanks şi-a adăugat, sâmbătă, două premii mult mai puţin dorite, după ce a obţinut Zmeura de Aur 2023 (Razzie Awards), premiile care recompensează cele mai slabe producţii din industrie, la două categorii.

Actorul Tom Hanks Foto: Christopher Khoury / Zuma Press / Profimedia

Astfel, el a obţinut Zmeura de Aur pentru cea mai proastă interpretare a unui actor în rol secundar pentru rolul colonelului Tom Parker, impresarul lui Elvis Presley în filmul biografic dedicat regelui rock and roll-ului, scrie News.ro.

Tom Hanks, împreună cu „faţa lui încărcată de latex (şi accent ridicol)”, a câştigat şi la categoria „cel mai prost cuplu de pe ecran” la premiile Zmeura de Aur.

Totuşi, actorul a evitat „victoria” la categoria cel mai prost actor al anului - pentru care fusese şi el nominalizat. Rolul său în remake-ul Disney al lui Pinocchio, unde îl interpretează pe Gepetto, a fost considerat mai puţin prost decât cel al lui Jared Leto în Morbius.

Titlul de „cel mai prost film” a revenit peliculei biografice despre Marilyn Monroe „Blonde”.

Nominalizările de anul acesta au fost controversate, după ce Ryan Kiera Armstrong, de doar 12 ani, a fost nominalizată la categoria cea mai proastă interpretare feminină pentru rolul din “Firestarter”. După critici în mediul online, organizatorii şi-au cerut scuze şi au introdus o limită de vârstă de 18 ani pentru nominalizările viitoare. Organizatorii s-au pus pe buletinul de vot, înlocuindu-o pe Armstrong, şi au câştigat. În videoclipul de premiere, „Razz Berry” a spus „Până la următoarea noastră greşeală, noroc!”.

Premiul pentru cea mai proastă interpretare a unei actriţe într-un rol secundar i-a revenit acrtiţei Adria Arjona, pentru „Morbius”.

Alte premii acordate: Cel mai prost remake - „Disney’s Pinocchio”; Cel mai prost regizor - Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun, “Good Mourning” şi Cel mai prost scenariu - „Blonde” / Written for the Screen by Andrew Dominik, Adapted from the „Bio-Novel” by Joyce Carol Oates.