SHOWBIZ Luni, 08 Mai 2023, 07:45

HotNews.ro

Ceremonia de deschidere a Concursului Eurovision 2023 a debutat duminică, la Muzeul Walker Art Gallery. Delegaţiile ţărilor participante au defilat apoi pe covorul turcoaz până la Concert Room din St Georges Hall.

Theodor Andrei, reprezentatul României la Eurovision 2023 Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Theodor Andrei a purtat o ţinută deosebită, alcătuită dintr-un sacou din material tip animal print şi pantaloni scurţi, accesorizată cu perle şi metal şi care a fost extrem de apreciată de publicul prezent la eveniment.

Reprezentantul României la Eurovision 2023 este foarte bine primit de întreaga comunitate mass media şi mereu întâmpinat cu bucurie de fani, aşa cum s-a întâmplat pe parcursul întregii perioade de pregătire şi repetiţii din Liverpool, scrie news.ro.

„Tot ceea ce trăiesc acum este un vis devenit realitate. Momentul cu care voi reprezenta România la Eurovision are o valoare conceptuală în care întâlnim o latură a poveştii diferită faţă de cea din Finala Selecţiei Naţionale.



Dat fiind faptul că piesa prezintă această luptă între raţiune şi instinct şi este un rău necesar la care mă întorc indiferent de cât de tare mă afectează, eu sunt portretizat captiv, zbătându-mă, arzând prin toţi porii pentru această iubire, care rămâne doar ca o urmă în sufletul meu - totul înconjurat de energia de Rock'N'Roll.



Ca orice iubire de genul acesta - începe încet şi apoi devine un carusel emoţional care te ridică peste nori şi te lasă să cazi până te zdrobeşti. Dragostea e răspunsul la orice întrebare. Dragostea poate fi pentru oricine şi orice. Vă mulţumesc din suflet, vă iubesc în egală măsura pe toţi! Iubiţi liber! Make love not war”, a declarat artistul.

România va concura în a doua semifinală la Eurovision 2023

Imediat după ce fiecare delegaţie a fost anunţată, Timur Miroshnychenko şi Sam Quek, cei doi jurnalişti prezenţi la Muzeul Walker Art Gallery, au realizat interviuri cu artiştii ESC 2023 care au fost transmise live de către EBU (European Broadcasting Union) pe platforma YouTube, dând astfel startul săptămânii Eurovision.

Concursul muzical european debutează cu prima semifinală în data de 9 mai, la ora 22.00, transmisa în direct şi în exclusivitate la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+.

Theodor Andrei a câştigat Selecţia Naţională Eurovision România 2023 în 11 februarie, fiind desemnat prin votul exclusiv al publicului să reprezinte ţara noastră la Eurovision Song Contest de la Liverpool, cu piesa sa "D.G.T. (Off and on)".

Artistul va intra în concurs din poziţia a treia, în cea de-a doua semifinală, în data de 11 mai.

Publicul din România poate afla noutăţi legate de Eurovision Song Contest 2023 în programele de ştiri ale TVR şi pe platformele oficiale de social media unde sunt difuzate, în exclusivitate, materiale de la Liverpool Arena.

De asemenea, TVR a realizat emisiunea Drumul spre Liverpool, care documenteaza pregatirea lui Theodor Andrei pentru participarea la competiţia muzicală europeană. Cele trei episoade vor fi difuzate pe TVR 1, în datele de 8. 05, 10.05 şi 12.05, de la ora 24.00.

România nu va trece de semifinală - predicţii BBC

Franţa, reprezentată la Eurovision 2023 de La Zara, cu melodia „Evidemment”, este potenţial câştigătoare, la fel şi Suedia, potrivit predicţiilor BBC.

România, cu „DGT (Off and On)”, cântată de Theodor Andrei, nu s-ar califica în finală, iar Republica Moldova ar putea intra în jumătatea inferioară a clasamentului final.

Ca întotdeauna, calitatea pieselor de la Eurovision este „la fel de consistentă ca jeleul”, dar există câteva pietre preţioase printre nelipsitele balade, scrie pentru BBC Mark Savage, jurnalist muzical şi fost compozitor, în clasamentul său subiectiv, conform News.ro.

„Pronostic: Eliminat în semifinala doi”

Potrivit acestuia, melodia României la Eurovision „este singura din epoca valsului din acest an... Nu că ar ajuta”. „Don't you just wanna sit right next to me / With your favourite dress on the floor and your dreams?", întreabă Andrei, la care răspunsul este clar: „Uf, pleacă de lângă mine”. „Conceptual, melodia, descrie o relaţie toxică şi lupta de a alege între pasiune şi autoconservare. Andrei, care are doar 18 ani, trăieşte în psihodramă, sună când trist, când sordid, cu remuşcări şi furios. Dar când cântă replici de genul „I'm begging you, take off your clothes and step on me”, este cu adevărat supărător. Pronostic: Eliminat în semifinala doi”, este verdicul BBC.

Republica Moldova, reprezentată de Pasha Parfeni cu „Soarele şi luna” s-ar califica pentru jumătatea inferioară a clasamentului. „Din punct de vedere liric, este un cântec de nuntă infuzat cu imagini ale naturii simbolizând armonia dintre cei doi tineri căsătoriţi. Din punct de vedere muzical, este genul de lucru pe care producătorii din 'Fast & Furious' l-ar dubla într-o scenă de club de noapte din Europa de Est”.

Mae Muller (Marea Britanie), Loreen (Suedia) şi Iru Khechanovi (Georgia) sunt printre aspiranţii Eurovision din acest an.

Austria ajunge în top 5

Armenia, cu Brunette care cântă „Future Lover”, va prinde top 10, iar Austria, reprezentată de Teya & Salena cu melodia „Who The Hell Is Edgar?” este un competitor real, care ajunge în top 5.

În primii cinci s-ar putea califica şi Käärijä din Finlanda cu „Cha Cha Cha” dar şi Alessandra din Norvegia cu „Queen Of Kings”, cu „un mesaj puternic despre acceptarea de sine”, urmată de Joker Out din Slovenia cu melodia „Carpe Diem”.

Printre cei eliminaţi în semifinale ar putea fi: TuralTuranX din Azerbaidjan cu „Tell Me More”. Riscă să fie eliminat şi Andrew Lambrou din Cipru cu „Break A Broken Heart” dar şi grecul Victor Vernicos cu „What They Say”, şi The Busker din Malta cu „Dance (Our Own Party)” - care nu este apreciată nici de fani, nici de casele de pariuri. Nici reprezentanta Poloniei, Blanka, nu este considerată calificată în finală.

Italia, reprezentată de Marco Mengoni cu „una dintre baledele remarcabile din acest an”, „Due Vite”, ar putea să se califice la jumătatea clasamentului pentru finală, iar Lituania, Monika Linkyte cu melodia „Stay” ar putea fi chiar în afara top 10.

În top 3, Savage o vede pe Blanca Paloma din Spania cu „EAEA” iar posibilă câştigătoare ar fi şi Loreen din Suedia, fostă câştigătoare la Eurovision, cu „Tattoo”, favorita caselor de pariuri.

Spania prinde podiumul

Ucraina este reprezentată de TVORCHI cu „Heart Of Steel”. Deloc surprinzător, participarea duo-ului este marcată de războiul în curs cu Rusia. Andrii Hutsuliak a scris melodia după ce a vizionat videoclipuri cu asediul Azovstal, inspirându-se de la forţele armate şi de la civilii care au apărat oţelăriile oraşului. Mulţi alegători vor dori să-şi arate sprijinul pentru Ucraina.

Trupa de şoc-rock Let 3 din Croaţia este faimoasă în Balcani pentru show-urile provocatoare şi avangardiste. Pentru Eurovision, au abordat un atac subtil la adresa lui Vladimir Putin, care testează cu siguranţă interdicţia Eurovision asupra versurilor politice. „Mama” din titlul melodiei lor „Mama SC” se referă la Mama Rusia, iar liderul cu mustaţă, Damir Martinović, cântă în mod repetat „Mama kissed a moron”, o aparentă critică la adresa clasei politice a Rusiei pentru susţinerea continuă a regimului lui Putin.

Marea Britanie este pe ultimul loc alfabetic şi pe ultimul loc în ordinea de desfăşurare pentru marea finală a Eurovision , dar Mae Muller nu este în pericol să bifeze 0 puncte cu „I Wrote a Song”. Corespondentul BBC o vede pe artistă clasându-se pe locul 7.

Cele două semifinale ale ediţiei 2023 a competiţiei muzicale, programate pe 9 şi 11 mai, vor fi prezentate de actriţa Hannah Waddingham, cunoscută pentru rolul din serialul "Ted Lasso", modelul şi cântăreaţa britanică Alesha Dixon şi cântăreaţa ucraineană Julia Sanina. Lor li se alătura prezentatorul vedetă Graham Norton, în finala competiţiei pe 13 mai. România va intra în concurs în prima parte din a doua semifinală, în data de 11 mai.