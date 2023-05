SHOWBIZ Marți, 09 Mai 2023, 18:38

Robert De Niro a anunțat că a devenit tată pentru a șaptea oară, într-un interviu pentru ET Canada, în timp ce actorul de 79 de ani promova filmul de comedie „About my Father” / „Despre tatăl meu”, relatează The Independent și Huffington Post.

Robert de Niro a devenit din nou tata la 79 de ani. În imagine el este alaturi de iubita lui, Tiffany Chen Foto: THE HOLLYWOOD JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Jurnalista Brittnee Blair a început să pună o întrebare, spunând: „Știu că ai șase copii”, la care actorul a corectat-o, răspunzând: „Șapte, de fapt. Tocmai s-a născut un copil”.

Un reprezentant al lui De Niro a confirmat ulterior publicației că actorul este acum tată a șapte copii, deși nu este clar cine este mama.

De Niro are doi copii, Drena - 51 de ani - și Raphael - 46 de ani, cu prima sa soție, Diahnne Abbott.

De asemenea, actorul în vârstă de 79 de ani are doi gemeni de 27 de ani, Aaron și Julian, cu o fostă iubită, Toukie Smith.

Ulterior, s-a recăsătorit și mai are doi copii cu fosta soție Grace Hightower, Elliot, în vârstă de 25 de ani, și Helen, în vârstă de 11 ani.

El a fost văzut în public pe 22 martie cu iubita lui, Tiffany Chen, care părea să fie însărcinată.