Miercuri, 24 Mai 2023, 23:05

Cântăreața Tina Turner, o legendă a muzicii rock and roll, a murit miercuri, la vârsta de 83 de ani, în Elveția, a confirmat un purtător de cuvânt al artistei.

Tina Turner (2000) Foto: Wattie Cheung / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

AFP ne prezintă cinci dintre cele mai grozave cântece ale reginei rock Tina Turner, câștigătoare de opt ori de Grammy.

„Proud Mary” (1971)

Tina Turner a devenit o celebritate când a interpretat împreună cu Ike „Proud Mary”, compusă cu doi ani mai devreme de grupul Creedence Clearwater Revival (1969).

Pe clipul original din 1971, îl vedem pe Ike în fundal cu chitara lui și frexa afro, iar Tina, cu părul pe spate și rochia scurtă din perle albe, în spatele microfonului. Duo-ul începe „drăguț și blând”, apoi își construiește ritmul puternic într-un ritm funk-rock nuanțat cu accentele gospel ale Tinei.

Cântecul, așezat pe tonurile ritmurilor sudice, povestește cum o servitoare își părăsește slujba de spălătoare de vase în Memphis și New Orleans și se îmbarcă pe un mare vapor cu aburi care coboară pe fluviul Mississippi.

Repetat de multe ori de diferite formații, acest clasic al repertoriului american a fost un fir roșu în cariera Tinei Turner. Duetul său extravagant cu Beyoncé în 2008 pentru cea de-a 50-a aniversare a premiilor Grammy a devenit legendar.

Citește și: Principalele borne din viața Tinei Turner

„What’s Love got to do with it” (1984)

Tina s-a separat de soțul ei abuziv în 1976, după ce a suferit 20 de ani de bătăi. Fără producător, este aproape uitat în Statele Unite.

„Având în vedere vârsta mea, 39 de ani, sexul meu și culoarea pielii mele, să spunem că mă confruntam cu vânturi potrivnice”, mărturisește ea în autobiografia ei. În Statele Unite, cariera ei trenează, în timp ce în Europa, face impresie.

Cu „Private Dancer”, un album oferit în 1984, Tina Turner a revenit în atenție în țara ei. „What’s Love got to do with it” va deveni single-ul rege al întregii sale cariere. A câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună înregistrare a anului în 1985.

Cântecul scris de Terry Britten și Graham Lyle ar fi trebuit inițial să fie cântat de Cliff Richard, dar din cauza unei neînțelegeri a trecut prin mai multe mâini înainte de a ajunge la Tina Turner. Hitul s-a alăturat panteonului muzicii mondiale obținând un Grammy Hall of Fame în 2012.

„We don’t need another hero” (1985)

Tina Turner, care se remarcase deja ca deliranta „Acid Queen” în „Tommy” – opera rock a lui The Who din 1975 – a fost aleasă să cânte în „Mad Max: Beyond Thunderdome” alături de Mel Gibson.

În această nouă aventură, interpretează și coloana sonoră cu „We don’t need another hero”, o nouă melodie a lui Graham Lyle și Terry Britten care devine un alt hit planetar.

În vara anului 1985, cântecul era numărul 1 în Australia, numărul 2 în Statele Unite și numărul 3 în Regatul Unit.

Pentru acest rol futurist, Tina Turner nu a ezitat să se radă în cap pentru o creasta blondă sintetică impresionantă îmbunătățită cu două cercuri supradimensionate. Poartă o rochie de 55 kg tăiată în zale și cu umeri gigantici.

„Simply the Best” (1989)

Regina rock-ului excelează în cover-uri. Interpretat inițial de Bonnie Tyler în 1988, titlul preluat anul următor de Tina pe albumul ei „Foreign Affair” a fost un succes uriaș. Aproximativ șase milioane de exemplare au fost vândute în 1988.

În 1992, „The Best”, redenumit „Simply the Best” a fost ales pentru a promova Campionatul Australian de Rugby. Datorită clipului său publicitar animat de expansiva Tina în mijlocul ruibiștilor transpirați și sexi, Liga Națională de Rugby nu va mai fi niciodată ca înainte. În curând, imnul este preluat în Statele Unite înainte de anumite meciuri de baseball sau fotbal. Tina devine zeița stadionului.

„GoldenEye” (1995)

După caseta „Mad Max”, ea este aleasă pentru genericul omonimului James Bond, cu Pierce Brosnan în rolul principal. În rochia argintie despicată peste picioarele curbate nervos, cântăreața, acum la cincizeci de ani, își aduce toată puterea vocală în partitura lui Bono și The Edge, a grupului U2, în pura tradiție a temei 007.