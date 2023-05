SHOWBIZ Miercuri, 24 Mai 2023, 23:23

Cântăreața Tina Turner, o legendă a muzicii rock and roll, a murit miercuri, la vârsta de 83 de ani, în Elveția, a confirmat un purtător de cuvânt al artistei.

Tina Turner în anul 2000 Foto: Bertrand GUAY / AFP / Profimedia

Cele mai mari date ale cântăreței și legendei rockului Tina Turner, care a murit la 83 de ani:

- 26 noiembrie 1939: Anna Mae Bullock s-a născut într-o familie săracă de fermieri din Tennessee, în sudul Statelor Unite. S-a dedicat foarte tânără muzicii în corurile bisericilor locale.

- 1956: l-a întâlnit pe muzicianul de rhythm and blues Ike Turner în St. Louis, Missouri, iar mai târziu s-a alăturat trupei sale Kings of Rhythm.

- 1960: Ike îi schimbă numele în Tina Turner și formează duo-ul Ike & Tina Turner Revue. În următorii cincisprezece ani, cuplul va lansa peste douăzeci de albume.

- 1962: Se căsătorește cu Ike Turner în Tijuana, Mexic.

- 1978: Cuplul divorțează.

- 1984: A lansat primul ei album solo „Private Dancer”, care a inclus hitul „What’s Love Got To Do With It”. Titlul va câștiga premiul Grammy pentru cea mai bună înregistrare a anului în 1985. În total, cântăreața a câștigat opt Grammy de-a lungul carierei.

- 1985: Joacă alături de Mel Gibson în filmul „Mad Max Beyond Thunderdome”, unde joacă rolul liderului unui oraș negustor într-o lume post-apocaliptică.

- 1986: Autobiografia ei „Tina Turner”, un bestseller, dezvăluie violența suferită în timpul căsătoriei cu Ike Turner.

- 1993: Lansarea filmului biografic „Tina”, în care Angela Bassett o întruchipează pe cântăreață.

- 2013: Este naturalizată elvețiană și se căsătorește cu producătorul muzical german Erwin Bach.

- 2017: Face un transplant de rinichi.

- 2018: Fiul lui cel mare moare la 59 de ani, probabil prin sinucidere. Mai avea trei copii.