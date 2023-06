SHOWBIZ Joi, 01 Iunie 2023, 14:54

Tupac Shakur, cunoscut ca 2Pac, urmează să primească o stea pe Hollywood Walk of Fame (Aleea Celebrităților de la Hollywood), pe 7 iunie, la 26 de ani de la moartea rapperului, relatează BBC.

Tupac Shakur si Shock G de la Digital Underground Foto: Pat Johnson / imago stock&people / Profimedia

Tupac Shakur, a cărui stea va fi a 2.758-a pe Walk of Fame, s-a născut în New York și a influențat puternic hip-hop-ul, în special scena rap de pe Coasta de Vest.

Sekyiwa „Set” Shakur, sora lui Tupac, îl va reprezenta pe rapper în timpul ceremoniei oficiale.

Ceremonia va fi condusă de prezentatorul radio Big Boy, în timp ce regizorul Allen Hughes și scriitorul Jamal Joseph vor fi invitați.

Shakur, al cărui nume de scenă a fost 2Pac, și-a lansat albumul de debut în 1991 și a continuat să se bucure de succes în topuri cu hituri precum California Love, All Eyez on Me, Changes și I Ain't Mad at Cha.

A murit la 13 septembrie 1996, la vârsta de 25 de ani, după ce a fost împușcat de patru ori în Las Vegas, deci steaua va veni cu câteva luni înainte de împlinirea a 27 de ani de la moartea sa.

Pe 16 iunie ar fi împlinit 52 de ani.