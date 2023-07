SHOWBIZ Miercuri, 26 Iulie 2023, 16:38

HotNews.ro

Pentru prima dată, Teodora Stoica, fiica lui MM Stoica, managerul general al FCSB-ului, a vorbit deschis despre boala cruntă cu care s-a confruntat la 25 de ani.

Teodora si MM Stoica in 2016 Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Tânăra, care a reprezentat recent România la Campionatul Mondial de Ape Înghețate, a traversat o perioadă extrem de dificilă, din care, din fericire, a ieșit învingătoare.

”Mi-a fost foarte teamă să vorbesc despre asta pentru că nu am vrut să dau putere unei boli. Așa că am preferat să nu vorbesc, să evit. Acum 3 ani și jumătate am avut un diagnostic mai greu de digerat. Făceam masaj cu maseurul de la Steaua și mi-a spus: `Ai un nodul la gât, știai?`.

M-am uitat în oglindă și era vizibil, era mare. Am fost la puncție și mi-a luat lichid. Timp de două săptămâni am așteptat... Eu nu eram pozitivă cum sunt acum. Eram ipohondră și mă gândeam la ce este mai rău. Alea două săptămâni n-am fost om. Am primit mail-ul și am sărbătorit pentru că era benign. Am zis că am rezolvat și problema asta, dar tot creștea.

M-am operat și nu prea puteam să procesez nimic. Am stat la terapie intensivă o noapte, pentru că așa e procedura. Doctorul vorbea și eu nu înțelegeam nimic. Mi-a spus că nu era așa simplu cum am crezut, că și-au dat seama că era malign, că aveam metastaze la plămâni și la coloană, la un os”, a spus ea.

Citește continuarea pe DigiSport.