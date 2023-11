SHOWBIZ Marți, 07 Noiembrie 2023, 10:27

Influencerul Dorian Popa, care are peste 2 milioane de abonați la canalul său de Youtube, a avut prima reacție publică, după ce a fost depistat sub influența canabisului în timp ce conducea o mașină de lux.

Dorian Popa Foto: Captura de ecran - Instagram

Într-un clip intitulat „Cea mai mare greșeală din viața mea”, Dorian Popa a explicat de ce a făcut primele declarații pe marginea acestui subiect abia acum.

Vloggerul a spus că nu are „circumstanțe atenuante” și că îi pare „nespus de rău” că a dat un exemplu negativ tinerilor care îl urmăresc, precizând că gestul de marți vine pentru a prezenta și varianta lui a ceea se s-a întâmplat în week-end-ul în care a fost depistat pozitiv la canbabis.

„Nu mă scuz. Îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Nu sunt aici să mă ascund. Recunosc. Am consumat cannbis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție, dar am consumat. Lucru pe care, despre cum v-am spus, îl regret. Îl regret mai ales că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și la câteva zile după ce ai consumat. Procesul meu idiot de gîândire, în momentul ăla, a fost că aveam o plecare din țară pentru filmări programată demult, unde nu voiam să conduc, și știți foarte bine că îl am șofer pe Edi. Edi, care a condus la toate concertele prin țară în perioada în care am avut genunchiul rupt. Și așa am făcut greșeala asta tâmpită”, a spus Dorian Popa.

„O greșeală flagrantă”

Vloggerul a explicat că șoferul lui a fost acest Edi în perioada înainte de a fi prins de poliție, însă a avut neinspirația să meargă până la un magazin, la câteva sute de metri de locuința sa, gândindu-se că nu i se poate întâmpla nimic.

„O greșeală flagrantă pe care mi-o asum pentru că nu contează dacă sunt 500 de metri sau 500 de km, fapte este aceeași. Deși trecuse ceva timp de la consum și eram lucid, încadrarea în lege este aceeași”, a spus cu patos influencerul.

Dorian Popa a venit cu lămuriri și în privința felului în care era îmbrăcat în momentul în care a fost oprit de poliție. Influencerul spune că era în chiloți și în halat, după ce a făcut duș și „ca retardatul” s-a urcat la volan și a pornit spre magazinul non-stop.

La scurt timp după ce a scos mașina din garaj, Dorian Popa a fost oprit de echipajul de poliție, despre care a spus că și-a făcut treaba exemplar.

Influencerul a povestit că până și ofițerii au rămas surprinși că a ieșit pozitiv la cannabis, aceștia crezând că dacă va fi depistat drogat, drugtestul va indica prezența cocainei din cauza stării lui agitate.

Dorian Popa s-a despărțit de Claudia Iosif

Influencerul a explicat că au fost evenimente pe care nu le-a făcut publice și care l-au afectat, cum ar fi despărțirea de Babs, așa cum este cunoscută Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa. Iar acest lucru „poate” a contribuit la „greșeala tâmpită” pe care a făcut-o, a mai afirmat Dorian Popa.

Cu toate acestea, a insistat că nu are nicio scuză și că își asumă concecințele.

Popa a mai povestit că a mai făcut și un examen clinic când a fost condus la spital pentru recoltarea probelor fiziologice, prin care s-a concluzionat că era „lucid, coerent”, dar că acest lucru nu a fost dat pe surse jurnaliștilor.

Dorian Popa a mai precizat că a venit cu explicații în fața fanilor săi la o săptămână și jumătate de la incident pentru că a așteptat să iasă analizele de la INML.

Influencerul a mai precizat că nu este ipocrit chiar dacă a fost depistat pozitiiv la cannbis, susține în continuare că este împotriva drogurilor și că tinerii ar trebui acum să îl ia dreptul „contraexemplu”.

„Regret enorm, îmi torn cenușă în cap în fața tuturor, dar să știți că eu rămân același om pe care l-ați cunoscut și pe care îl urmăriți de peste 12 ani”, a spus Dorian Popa, care a subliniat că este omenește să greșești, dar este important să înveți din greșeli.

Raportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenţa în organism a cannabisului

Vă reamintim că influencerul Dorian Popa ar fi fost prins pe 27 octombrie sub influența drogurilor în timp ce conducea o mașină de lux îmbrăcat.

Raportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenţa în organism a cannabisului, în cazul lui Dorian Popa, a anunţat luni Sindicatul Europol.

„Azi a fost finalizat şi raportul toxicologic realizat de Institutul Naţional de Medicină Legală iar rezultatul se pare că nu a fost influenţat de cursul euro. S-a confirmat prezenţa în organism a cannabisului, şi nu...nu e de la inhalarea involuntară de la alţi fumători”, conform unei postări de pe pagina de Facebook a sindicatului Europol.

Dorian Popa a subliniat în vlogul de marți dimineață că nu a influențat cu nimic finalizarea mai rapidă a raportului toxicologic.