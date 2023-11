SHOWBIZ Duminică, 19 Noiembrie 2023, 11:34

O chitară care i-a aparţinut solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain, a fost adjudecată în schimbul unei sume de peste 1,5 milioane de dolari la o licitaţie din Statele Unite, transmite agenţia DPA.

Chitara Skystang I ce a aparținut lui Kurt Cobain Foto: NDZ/STAR MAX/IPx / AP / Profimedia

Legendara chitară electrică de culoare albastră Fender Mustang „Skystang I", la care Kurt Cobain a cântat în timpul ultimului său turneu din 1993-1994, s-a vândut cu puţin peste 1,58 milioane de dolari, la o licitaţie organizată vineri seară la Nashville, statul Tennessee.

O pereche de jeanşi uzaţi, pe care Cobain i-a purtat în videoclipul melodiei „Heart-Shaped Box" şi la MTV Video Music Awards, a fost vândută cu peste 400.000 de dolari. Pantalonii fuseseră evaluaţi la 10.000-20.000 de dolari.

Licitaţia a fost organizată în cadrul evenimentului de trei zile „Played, Worn and Torn: Rock N' Roll Iconic Guitars and Memorabilia", la care au fost scoase la licitaţie peste o mie de obiecte ce au aparţinut unor nume răsunătoare din lumea muzicii, precum Kurt Cobain, Eric Clapton, Elvis Presley, Prince, The Beatles şi Frank Zappa.

O chitară la care a cântat artistul britanic Eric Clapton pe când făcea parte din trupa rock Cream a fost vândută cu 1,27 milioane de dolari. Chitara electrică Gibson SG, din 1964, supranumită ''Fool'', a fost vândută către The Jim Irsay Collection după ce a fost vedeta licitaţiei ''Worn And Torn: Rock N Roll Iconic Guitars And Memorabilia'' de joi seară. Potrivit casei de licitaţii, este cea mai scumpă chitară care i-a aparţinut lui Clapton vândută vreodată la licitaţie.

Printre obiectele vândute în cadrul licitaţiei s-au mai numărat un blazer albastru şi alb purtat de Sir Elton John în videoclipul single-ului din 1984 „Passengers'' şi care s-a vândut pentru 5.200 de dolari.

Un Chevrolet Corvette Stingray original, din 1966, care a aparţinut şi a fost condus de chitaristul Guns N' Roses Slash, s-a vândut pentru 227.500 de dolari. (Agerpres)