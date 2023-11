SHOWBIZ Miercuri, 22 Noiembrie 2023, 11:39

Agenţia de talente de la Hollywood UTA a renunţat la Susan Sarandon, o actriță câștigătoare a Premiului Oscar, ca şi client după ce aceasta a luat cuvântul la un miting pro-Palestina în weekend, a confirmat un purtător de cuvânt al agenţiei pentru Deadline, potrivit News.ro.

Susan Sarandon in 2002, cand a primit o stea pe celebra Hollywood Walk of Fame Foto: Lucy Nicholson / AFP / Profimedia Images

The Guardian notează că actrița în vârstă de 77 de ani a participat la mai multe mitinguri de susţinere a Palestinei şi a atras critici pentru că a spus că „există o mulţime de oameni cărora le este frică să fie evrei în acest moment şi care au ocazia să guste cum e să fii musulman în această ţară”.

În remarcile surprinse în imagini, Sarandon i-a încurajat şi pe alţii să continue să vorbească în sprijinul palestinienilor în războiul dintre Israel şi Hamas.

„Oamenii pun întrebări, oamenii se ridică în picioare, oamenii se educă, oamenii se îndepărtează de spălarea creierului care a început când erau copii", a spus Sarandon la miting. Ea a încurajat participanţii să „fie puternici, răbdători, clari şi să fie alături de oricine are curajul să vorbească” şi a mulţumit „comunităţii evreieşti care a venit să ne susţină”.

Sarandon a continuat prin a posta un mesaj pro-palestinian al lui Roger Waters de la Pink Floyd pe rețeaua „X”, fosta Twitter.

Waters a fost criticat de-a lungul anilor pentru presupuse remarci antisemite, deşi a respins întotdeauna aceste afirmaţii, spunând anterior:

„Mi-am petrecut întreaga viaţă vorbind împotriva autoritarismului şi a opresiunii oriunde o văd. Când eram copil, după război, numele Annei Frank era rostit adesea în casa noastră, ea a devenit un memento permanent a ceea ce se întâmplă atunci când fascismul este lăsat necontrolat. Părinţii mei au luptat împotriva naziştilor în cel de-al Doilea Război Mondial, tatăl meu plătind preţul suprem”.

Susan Sarandon s-a dedicat unor cauze activiste în ultimul deceniu

De la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis cel puţin 1.200 de israelieni şi a dus la luarea de ostatici, peste 14.000 de oameni au fost ucişi în atacul israelian asupra Gaza, inclusiv cel puţin 5.600 de copii, susțin autoritățile sanitare conduse de organizația teroristă palestiniană.

Sarandon ar fi semnat cu UTA în 2014. Ea a apărut în acest an în filmele Blue Beetle şi Maybe I Do, şi a avut câteva apariţii la televiziune.

Cariera lui Sarandon, odată una dintre cele mai în vogă actrițe de la Hollywood, a intrat pe o pantă descendentă în ultimul deceniu, ea alegând să se dedice unor cauze activiste.

De-a lungul carierei sale ea a fost nominalizată de 5 ori pentru Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal. Ea a primit premiul la cea de-a cincea nominalizare, pentru drama Dead Man Walking din 1995, în care a jucat alături de Sean Penn.

Ea a câștigat de asemenea un Premiu BAFTA și un Premiu al Sindicatului Actorilor.