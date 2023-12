SHOWBIZ Sâmbătă, 23 Decembrie 2023, 13:45

Dorian Popa s-a înfuriat după ce a văzut pe internet imagini cu buletinul lui. Influencerul a spus ăc a vorbit deja cu avocatul său și i-a îndemnat pe cei care le-au postat să le șteargă. „Nu vă mai jucați cu lucurile astea pentru că nu este normal”, a avertizat vloggerul.

Dorian Popa Foto: Captura de ecran - Instagram

Dorian Popa a declarat că nu este prima dată când buletinul lui apare în mediul online.

„Unii dintre noi am luat-o ranza rău de tot, deci este foarte periculos să te joci cu postarea actelor de identitate. Eu nu vreau să fac rău, nu mi-a plăcut niciodată să fac rău, nu vreau decât să mă apăr, atât timp cât buletinul meu este pe tot internetul. A trebuit să fac niște capturi de ecran, i le-am trimis lui Dragoș, avocatul meu, iar el probabil se va ocupa din punct de vedere juridic, dar este foarte periculos să faceți chestia asta. Sper ca acest mesaj să vă facă să vă mai gândiți și poate ștergeți postările. Nu vă mai jucați cu lucurile astea pentru că nu este normal. Eu îmi schimb buletinul săptămâna viitoare, el a mai fost postat acum câteva luni, am crezut că este ok, dar fac acest story că poate vă liniștiți și vă băgați mințișoarele în cap. Nu vă jucați cu buletinul meu pentru că nu este normal”, a spus Dorian Popa, porivit Libertatea.

Influencerul a precizat că nu vrea să facă rău nimănui, dar se simte atacat prin această acțiune și încearcă doar să se apere astfel încât datele lui personale să nu mai fie la îndemâna oricui.

„Am înțeles treaba cu hate-ul, ne americanizăm, oamenii sunt puternici în spatele tastaturii, dar mare atenție la folositul datelor personale. Eu acum mă duc direct la primărie să-mi schimb buletinul pentru că acum 1 an de zile cineva care a avut nevoie de buletinul meu și mi-l ceruse pe WhatsApp, cred că îl dăduse ori copilului, ori a dat telefonul la altcineva, iar acum buletinul meu este pe internet. Eu nu am problemă cu asta pentru că mă duc și-l schimb, dar mare atenție voi care vă jucați cu astfel de lucrușoare pentru că eu am vorbit cu avocatul, el a luat deja măsurile necesare juridice în ceea ce privește conturile care au postat. Eu nu fac rău nimănui, ferească Dumnezeu. Este departe de mine acesată intenție, dar trebuie să mă apăr cumva. Este foarte periculos să folosești datele cuiva în spațiul public. Unii se joacă cu focul fără să-și dea seama că se ard. Amenzile sunt senzațional de mari”, a declarat Dorian Popa.