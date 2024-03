SHOWBIZ Sâmbătă, 09 Martie 2024, 14:10

Un film de groază bazat pe îndrăgitul personaj pentru copii „Winnie the Pooh" a luat sâmbătă „Zmeura de aur”, un premiu acordat tradițional înainte de Oscaruri pentru cele mai proaste performanțe de la Hollywood, transmite Reuters.

Megan Fox și Sylvester Stallone au luat Zmeura de Aur pentru Expend4bles Foto: Millennium Films - Campbell Grobman Films - Media Capital Technologies - Nu Boyana Film Studios / Christophel Collection / Profimedia

„Winnie-the-Pooh: Sânge și miere" a „învins” la cele cinci categorii la care a fost nominalizat la cea de-a 44-a ediție a „Zmeurei de aur” (Razzies), respectiv imagine, regie, scenariu, cuplu de film și remake/rip-off/sequel.

Pelicula realizată de The Jagged Edge Productions pare că și-a meritat premiile, dacă e să luăm în considerare ce au spus criticii de film.

Dennis Harvey de la Variety a spus că filmul este „un borș de doi lei care nu reușește să satisfacă nici măcar cele mai elementare așteptări create de artificiul său conceptual". Pe Rotten Tomatoes filmul are un rating de 3%

Printre ceilalți „câștigători” se numără actorul din „Mercy", Jon Voight, care a primit Zmeura de Aur datorită accentului său irlandez de „spiriduș Lucky Charms".

Megan Fox a primit o pereche de trofee: Zmeura de Aur atât pentru pentru rolul principal din „Johnny & Clyde" cât și pentru rolul secundar din filmul de acțiune "Expend4bles".

Sylvester Stallone a luat și el acasă un „Razzie”, ca actor dintr-un rol secundar pentru rolul său din „Expend4bles".

Mai mult de 1.100 de membri „Razzie” din Statele Unite și din alte aproximativ două duzini de țări au votat pentru acordarea premiilor, potrivit site-ului oficial al Zmeurei de Aur.

Care au fost nominalizările la Zmeura de Aur

„Zmeura de Aur” și-a prezentat nominalizările pentru 2023 în ianuarie, după ce ediția de anul trecut a fost una stânjenitoare pentru organizatori.

Expend4bles, cel de-al patrulea film al francizei The Expendables, a primit în ianuarie cele mai multe nominalizări - şapte - la cea de-a 44-a ediţie a Razzie Awards (Zmeura de Aur), premii care „recompensează” cele mai neinspirate pelicule şi interpretări actoriceşti.

Pe locul al doilea, cu cinci nominalizări, se aflau la egalitate The Exorcist: Believer, o reluare a clasicei serii horror şi Winnie the Pooh: Blood and Honey, o versiune sângeroasă a poveştii ursuleţului amator de miere.

Filmele cu supereroi şi cu bugete generoase Shazam! Fury of the Gods, din universul DC, şiAnt-Man and the Wasp: Quantumania, produs de rivalii de la Marvel, au primit fiecare câte patru nominalizări.

La categoria „cel mai prost actor” au fost nominalizaţi Russell Crowe (The Pope's Exorcist), Vin Diesel (Fast X), Chris Evans (Ghosted), Jason Statham (Meg 2: The Trench) şi Jon Voight (Mercy).

La categoria „cea mai proastă actriţă” au fost nominalizate Ana de Armas (Ghosted), Megan Fox (Johnny & Clyde), Salma Hayek (Magic Mike's Last Dance), Jennifer Lopez (The Mother) şi Helen Mirren (Shazam! Fury of the Gods).