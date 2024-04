Actrița americană Anne Hathaway, câștigătoare a unui premiu Oscar, a declarat că în anii 2000 a fost nevoită să participe la o audiție în cadrul căreia a sărutat 10 bărbați pentru a-și găsi partenerul potrivit, într-un interviu acordat revistei V Magazine, citat de Sky News.

Anne Hathaway și Nicholas Galitzine în filmul The Idea of You Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia