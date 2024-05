SHOWBIZ Joi, 16 Mai 2024, 13:43

HotNews.ro

0

Fostul star al fotbalului american Tom Brady a declarat că regretă modul în care unele glume din show-ul Netflix "The Greatest Roast of All Time" i-au afectat pe copiii săi, scrie CNN.

Tom Brady si Gisele Bundchen Foto: Aurore Marechal / PA Images / Profimedia

În timpul emisiunii, care a fost prezentată de comediantul Kevin Hart și transmisă în direct pe Netflix pe 5 mai, Brady a fost ironizat în legătură cu divorțul său de supermodelul brazilian Gisele Bündchen, cu aspectul său fizic, cu cele două retrageri și alte subiecte dureroase.

Vorbind într-un podcast, lansat marți, Brady a spus că glumele despre divorțul său nu au picat bine în familia sa.

/

"Mi-a plăcut când glumele erau despre mine. Mi se păreau atât de amuzante", a spus el. "Nu mi-a plăcut modul în care mi-au afectat copiii".

Divorțul lui Brady și al lui Bündchen a oferit multă „marfă” pentru roast pe parcursul show-ului, Brady fiind arătat frecvent sorbindu-și băutura atunci când a fost menționat.

Fostul cuplu, care are doi copii împreună - Benjamin, 14 ani, și Vivian, 11 ani - a anunțat împreună în octombrie 2022 că se despart.

Brady a spus că a avut un moment de realizare că show-ul de comedie nu a ieșit așa cum credea el că va ieși.

"A fost aspectul dulce-amărui al momentului în care faci ceva ce crezi că este într-un fel și apoi, dintr-o dată, îți dai seama că nu aș mai face asta din nou din cauza modului în care i-a afectat de fapt pe oamenii la care țin cel mai mult în lume", a spus el.

"Te face, într-un fel, un părinte mai bun când treci prin asta, pentru că uneori ești naiv", a adăugat Brady.

Brady a avut o carieră remarcabilă de 23 de ani ca cel mai important fundaș din NFL (National Football League), câștigând șapte inele de Super Bowl - șase cu New England Patriots și unul cu Tampa Bay Buccaneers. De asemenea, el este de cinci ori MVP al Super Bowl și a câștigat trei premii MVP al NFL.

El și-a anunțat prima dată retragerea în februarie 2022. A revenit asupra deciziei sale și a revenit pe teren pentru încă un sezon cu Bucs înainte de a se retrage oficial anul trecut.