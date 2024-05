SHOWBIZ Joi, 30 Mai 2024, 10:47

O chitară la care a cântat John Lennon, pierdută timp de peste jumătate de secol, s-a vândut la licitaţie cu 2,9 milioane de dolari, stabilind un nou record mondial pentru cea mai mare sumă obţinută la o vânzare publică de un astfel de instrument cu coarde din istoria trupei The Beatles, informează agențiile DPA, PA Media și Agerpres.

Directorul executiv al casei de licitații Julien's Auctions, Martin J. Nolan, prezintă chitara pierdută a lui John Lennon vândută cu aproape 3 milioane de dolari Foto: zz/NDZ/STAR MAX/IPx / AP / Profimedia

Chitara acustică cu 12 corzi, utilizată de trupa The Beatles pentru înregistrarea albumului şi a filmului „Help!”, din 1965, a fost găsită în podul unei case şi nu a mai fost văzută sau folosită de mai bine de 50 de ani.

Instrumentul a fost achiziţionat în urma unei licitaţii telefonice care a avut loc miercuri la Hard Rock Cafe din New York, ca parte dintr-o vânzare de obiecte muzicale organizată timp de două zile de casa Julien's Auctions.

„Suntem absolut încântaţi şi onoraţi pentru că am stabilit un nou record mondial odată cu vânzarea chitarei pierdute a lui John Lennon”, a precizat David Goodman, directorul casei Julien's Auctions.

„Chitara nu este doar o pagină din istoria muzicii, ci şi un simbol al moştenirii durabile a lui John Lennon”, a adăugat el.

„Ziua de azi simbolizează ceea ce noi facem cel mai bine la Julien's - creăm oportunităţi prin care oamenii se pot reconecta cu reperele culturale care au conturat momentele ce contează cel mai mult de-a lungul vieţii. Vânzarea fără precedent de azi este o dovadă a farmecului şi veneraţiei atemporale pentru muzica The Beatles şi pentru John Lennon”, a mai spus David Goodman.

După ce chitara a fost folosită de grupul The Beatles, instrumentul a ajuns în posesia chitaristului scoţian Gordon Waller, membru al duetului pop Peter & Gordon şi care, ulterior, a oferit instrumentul managerilor de turneu ai trupei.

Peste decenii, noii proprietari, care trăiau într-o zonă rurală din Marea Britanie, au redescoperit instrumentul în timpul unei operaţiuni de mutare şi l-au scos la vânzare cu un preţ estimativ cuprins între 485.000 de lire sterline (615.000 de dolari) şi 647.000 de lire sterline (820.557 de dolari).

Chitara apare în filmul „Help!”, în scena în care trupa The Beatles interpretează cântecul „You've Got to Hide Your Love Away.”

Ea a mai fost folosită şi în timpul sesiunilor de înregistrate pentru piesele „Help!”, „It's Only Love”, „I've Just Seen a Face” şi „Girl”, precum şi pentru piesa „Norwegian Wood”, interpretată de George Harrison.