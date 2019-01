VIDEO Cum să slăbești după sărbători fără să mergi la sală/ Exerciții pentru oameni ocupați

Oamenii ocupați nu reușesc întotdeauna să aibă un stil de viață sănătos, fie că este vorba de sport, de ce mănîncă sau cum se relaxează. De obicei, începutul de an aduce multe planuri și dorințe de îndeplinit, dar și câteva kilograme în plus. Andra Menele, instructor de fitness și tehnician în nutriție vă explică ce exerciții puteți face la birou pentru un tonus mai bun și un plus de optimism.Filmările au fost realizate la Happy Gym București