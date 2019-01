VIDEO Cum să fii în formă, fără să mergi la sală/ Exerciții pentru oameni ocupați

Oamenii ocupați nu reușesc întotdeauna să aibă un stil de viață sănătos, fie că este vorba de sport, de ce mănîncă sau cum se relaxează. De obicei, începutul de an aduce multe planuri și dorințe de îndeplinit, dar și câteva kilograme în plus. Andra Mamele, instructor de fitness, tehnician în nutriție și antrenor personal la Happy Gym vă explică ce fel de exerciții puteți face la birou pentru un tonus mai bun și un plus de optimism.”Sportul este foarte important în menținerea unui stil de viață sănătos, dar trebuie să înțelegem cu toții că foarte important este menținerea unui echilibru în viața noastră. Atunci când este vorba despre o trasfornare corporală, lucrurile nu se întâmplă atât de ușor. Trebuie să ținem cont, în primul rând, de trei factori: alimentația sănătoasă (care este pe primul loc), sportul (care ne aduce multe beneficii) și, nu în ultimul rând, odihna” - consideră Andra Mamele.”Nu există o rețetă-minune. Avem nevoie de consecvență, determinare și ambiție și trebuie să trecem cu toții, cu pași mici, spre schimbarea stilului de viață, pentru a fi sănătoși”, a mai spus Andra Mamele.În video sunt prezentate trei exerciții pentru tot corpul, pe care le puteți face acasa sau chiar la birou. Este foarte important să sincronizați respirația cu modul de executare a mișcărilor.Filmările au fost realizate la Happy Gym București