Limba română la cafeneaua englezească nu sună bine deloc. Oricât de frumoasă, muzicală, ondulată ar fi, în mediu englezesc își pierde inocența.





Eram la o terasă, răsfoind Financial Times Weekend („an intelligent take on global lifestyle, arts and culture” - aha!, cât mă bucur că măcar unii nu se feresc de cuvântul „intelligent”, nu-l consideră ofensator, ci încă îl mai folosesc), și tocmai descopeream un scriitor nou - Edward Docx, când mă sună vară-mea. Dar să nu anticipez. Trebuie să-l citesc neapărat pe acest Docx, mi-am spus.