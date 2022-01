Divorț de răsunet la Hollywood: Jason Momoa rămâne single după 17 ani

Jason Momoa și Lisa Bonet au fost căsătoriți 5 ani

Într-un mesaj publicat pe Instagram, redactat într-un stil meditativ şi cu accente romantice, Jason Momoa notează că familia lui „nu poate face excepţie” de la actualele „vremuri de transformare” şi a subliniat că, deşi drumurile lor în căsnicie se despart, dragostea celor doi actori „va continua şi va evolua”.„Ne eliberăm unul pe celălalt pentru a fi ceea ce suntem şi pentru a învăţa să fim”, a scris actorul.Jason Momoa şi Lisa Bonet , a căror relaţie a început în 2005, s-au căsătorit în 2017 şi au împreună doi copii. Lisa Bonet a fost căsătorită anterior cu muzicianul Lenny Kravitz, cu care are o fiică, actriţa Zoe Kravitz.Jason Momoa a devenit celebru după ce a jucat în serialul TV Game of Thrones (2011-2019), iar în ultimii ani a interpretat personajul Aquaman din universul benzilor desenate DC Comics într-un film produs de Warner Bros.Anul acesta, el va putea fi văzut pe ecrane într-un alt lungmetraj din această serie cinematografică, Aquaman and the Lost Kingdom , care este un sequel al filmului Aquaman din 2018.La rândul ei, Lisa Bonet a devenit celebră datorită participării sale în serialul The Cosby Show (1984-1992) şi interpretării unor roluri în mai multe filme, precum Angel Heart (1987), Enemy of the State (1998) şi High Fidelity (2000).