Jason Momoa, deranjat după ce a fost întrebat despre scena de viol din Game of Thrones: „O întrebare grețoasă / Nu poți să spui nu o să fac asta”

Scena respectivă are loc după ce o nuntă aranjată dintre Khal Drogo, personajul interpretat de Momoa, și Daenerys, jucată de actrița britanică Emilia Clarke , se termină cu un viol grafic.Când a fost întrebat inițial de jurnalistul David Marchese de la New York Times dacă regretă sau privește diferit astăzi „acele scene”, Momoa a răspuns că:„Păi, a fost important să îl înfățișăm pe Drogo și stilul său. Îl joci pe cineva care este ca Ginghis Han. A fost foarte, foarte, foarte greu de făcut. Dar slujba mea a fost să joc ceva ca aia și nu este un lucru drăguț dar așa a fost caracterul”.„Nu m-am întrebat niciodată 'Regreți jucarea unui rol?'. Dar să punem așa problema: Am făcut-o deja. Nu o mai fac din nou”, a adăugat acesta.Actorul american a părut deranjat de întrebare, oferindu-i ulterior răspunsuri scurte și punctuale tuturor interpelărilor lui Marchese.Când a fost întrebat dacă „poate articula” viziunea sa pentru franciza Aquaman, Momoa a răspuns că „nu”. Marchese l-a întrebat apoi dacă are o amintire deosebit de plăcută din anii 1990 când a călătorit în jurul lumii.„Nu pentru tine. Sau pentru lume”, a răspuns Momoa.La scurt timp după această întrebare Marchese a încercat să încheie interviul însă actorul l-a întrerupt pentru a critica întrebarea sa anterioară despre scena din Game of Thrones.„Voiam să vorbesc despre ceva care mi-a lăsat o senzație proastă în stomac. Când ai adus vorba de Game of Thrones ai menționat lucruri care se întâmplă cu personajul meu și dacă aș face-o din nou. Am fost dezamăgit când m-ai întrebat aia”, a spus Momoa.„Pur și simplu am simțit-o grețoasă - să pui asupra mea înlăturarea a ceva de parcă un actor are alegerea de a face asta. De fapt nu ni se permite să facem nimic. Există producătorii, scenariștii, există regizorii și tu nu poți să vii să spui 'Nu o să fac asta fiindcă nu este kosher în prezent sau nu este adecvat în climatul politic existent'”, a subliniat actorul american.Serialul „Game of Thrones” a fost uneori criticat pentru înfățișarea unor scene de agresiune sexuală și viol în episoadele sale.Iar scena din episodul pilot s-a dovedit cu atât mai controversată întrucât aceasta a fost scrisă în carte ca fiind consensuală de către autorul George R.R. Martin.Martin a declarat în timpul unui interviu acordat anul trecut celor de la Entertainment Weekly că producătorii serialului nu au discutat niciodată cu el despre modificarea scenei și că crede că aceasta a făcut episodul pilot mai prost.