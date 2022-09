ACASA Vineri, 09 Septembrie 2022, 14:41

​Lumina este unul dintre cei mai importanți factori ce pot influența în mod direct nu doar bunăstarea și sănătatea celor din jur, ci și aspectul camerei. Lumina, fie ea din surse naturale sau artificiale, are abilitatea de a mări o camera, de a o înfrumuseța, dar și de a o face mai primitoare. Indiferent că este vorba de locuința personală sau de sediul unei companii, o iluminare adecvată poate avea un efect și un impact semnificativ asupra design-ului și al impresiei pe care îl oferă oaspeților. Prin urmare este importantă alegerea unor corpuri de iluminat potrivite pentru fiecare cameră, astfel încât acestea să poată oferi un stil și o eleganță aparte.

Cum sa alegi corpuri de iluminat Foto: luminidepoveste.ro

De cele mai multe ori, un candelabru sau o lustră supradimensionată pot transforma în mod decisiv un spațiu. Acestea nu sunt doar simple corpuri de iluminat, ci sunt adevărate opere de artă, devenind foarte ușor piesa de rezistență, ce vor impresiona cu siguranță orice persoană vă va vizita.

De asemenea, este important ca aceste corpuri de iluminat sa fie echipate cu becuri LED, acestea având un număr mai mare de avantaje fată de cele tradiționale, cele mai importante dintre acestea fiind eficientă energetică, durata de viată lungă și abilitatea de a le fi reglat tipul de lumina: caldă, rece sau naturală.

La ce trebuie să fiți atent atunci când selectați o lustră sau un candelabru?

Indiferent că doriți să achiziționați un corp de iluminat care să vă decoreze livingul, bucătăria, dormitorul sau holul, o lustră sau un candelabru sunt unele dintre cele mai populare alegeri pentru a face o impresie excelentă.

Cu nenumărate design-uri și stiluri, de cele mai multe ori moderne sau futuriste, selectarea unui corp de iluminat care să fie adecvat și potrivit cu o locuință poate fi destul de dificilă, existând numeroase caracteristici și cerințe la care trebuie să fiți atent, printre cele mai importante dintre acestea fiind următoarele:

Dimensiune

Primul lucru care trebuie avut în vedere este alegerea unei dimensiuni potrivite. Lustrele și candelabrele sunt de cele mai multe ori supradimensionate, de aceea este important să alegeți un corp de iluminat cu o mărime direct proporțională cu livingul sau spațiul în care va fi plasat. Însă, de cele mai multe ori este indicat să alegeți o dimensiune mai mare pentru o lustră decât mai mică, deoarece acestea sunt piese centrale într-o camera și vor arăta excelent, chiar dacă aceasta are o suprafață mai mică. De asemenea, înalțimea camerei trebuie să fie suficient de mare, deoarece un candelabru va fi mult prea jos și aspectul final al încăperii nu va arăta exact așa cum vă doriți.

Design

Aspectul și stilul sunt cei mai importanți și decisivi factori atunci când achiziționați un corp de iluminat. În general acestea au un design ultramodern, dar se pot potrivi cu ușurință în orice tip de cameră. Astfel, puteți să selectați un candelabru sau o lustră realizată dintr-o combinație de materiale precum metal, acril și sticla, iar din punct de vedere cromatic alegeți din variantele clasice, câteva exemple fiind negru, argintiu, auriu sau alb.

Forma este de asemenea importantă, existând nenumărate modele din care puteți alege, multe fiind ovale, rotunde, dreptunghiulare sau o combinație între acestea.

Puterea luminii

Lumina joacă un rol esențial în design-ul spațiului. Înainte să decideți asupra unui model este important să aveți în vedere ce anume doriți să luminați și câte corpuri de iluminat mai aveți în cameră. Puterea LED-urilor instalate va determina intensitatea și suprafața acoperită. De aceea, puteți alege o putere mai mare pentru un living sau un hol cu o suprafață mai mare, însă trebuie să fiți atent că această să nu fie prea puternică astfel încât să vă deranjeze.

Pentru a rezolva ușor această problema puteți să vă orientați către o lustra sau un candelabru a cărei lumina poate fi reglată după caz. În timpul zilei puteți să alegeți ca această să funcționeze în condiții normale, iar seară să ii micșorați puterea, astfel încât să ofere o lumina ambientală și plăcută.

Acestea nu trebuie să fie singură sursă de lumina din cameră, candelabrele fiind accesorii ce oferă nu doar elegantă și stil, ci și o sursă importantă de lumina, însă nu poate îndeplinii singură această funcție. Folosind câteva corpuri de iluminat plasate strategic în camera, precum aplice de perete, veioze sau lampadare, veți avea asigurată o iluminare corespunzătoare și eficientă.

Cum sa alegeți corpuri de iluminat în functie de cameră

Deși la o primă vedere living-ul este în centrul atenției atunci când va gândiți la lustre led și candelabre led, acest spațiu nu este singul loc în care pot fi instalate. Nu există o regulă care să vă împiedice să montați un asemenea corp în orice camera doriți, însă trebuie să aveți în vedere suprafață, înălțimea camerei și aspectul să se potrivească cu lustra aleasă.

Pentru living

Livingul este cea mai importantă camera dintr-o locuință. Acesta este locul unde puteți petrece timp de calitate împreună cu familia, dar și spațiul unde puteți socializa și distra împreună cu prietenii dumneavoastră. Iluminarea corespunzătoare a livingului prin folosirea unui candelabru elegant sau al unei lustre led moderne poate transformă complet spațiul și să îi ofere un aspect sofisticat și extravagant.

De exemplu, un candelabru Scaly Black se poate potrivi cu ușurință în orice sufragerie modernă sau clasică, lucru ce se datoreza construcției elegante alcătuită din cristale K9 de cea mai înalta calitate și a formei rotunde. Aceasta are un diamentru de 60 cm, putând fi instalată cu succes în orice sufragerie, dar și în dormitor sau în altă camera. Este una dintre cele mai noi tendințe în materie de candelabre LED și sunt un model foarte popular atât în țară, cât și în străinătate. Pentru a selecta cea mai bună varianta pentru a se potrivi perfect cu locuința dumneavoastră, puteți alege și alte variante de culori perecum Scaly Gold sau Scaly Silver.

Nu doar un candelabru poate fi folosit în procesul de decorare. Înfrumusetarea cu ajutorul unei lustre led poate fi alegerea preferată, mai ales în cazul în care tavanul nu are o înălțime potrivită. Cu ajutorul unei telecomenzi, intensitatea luminii va putea fi reglată, iar lumina va fi selectată în funcție de preferințe, cele trei trepte fiind lumina caldă, naturală sau rece. În acest fel, în timpul zilei veti putea beneficia de lumina rece și puternica, cu o putere maxima de 192W, iar seara puteți avea parte de o lumină caldă, cu o intensitate scazută pentru a avea parte de o ambianță placută si relaxantă. Cu o dimensiune generoasă de 94 cm lungime si 63 cm lățime, această lustră led modernă va oferi livingului o lumină placută, indiferent de ora.

Pentru bucătărie

Nu doar livingul trebuie să beneficieze de un iluminat corespunzător. Bucătăria este un spațiu unde lumina este esențială, mai ales în procesul de gătire. Însă, lumina joacă un rol important nu doar din punct de vedere practic, cât și al esteticii. Nu este de ajuns ca o bucătărie să fie perfect și complet funcțională, ci este important să arate frumos și stilat. De aceea, prin utilizarea unui candelabru led sau a unei lustre led puteți să adăugați un echilibru important, dar să introduceți și un punct focal ce va deveni ușor piesa centrală din bucătărie.

Un candelabru led Waves Alb, modern va deveni ușor piesa de rezistență a bucătăriei dumneavoastră. Cu o formă unică și o dimensiune de 100 cm lungime și 9,5 cm lățime, acest candelabru led va va impresiona cu siguranță invitații. Plasat în bucătărie, acesta are o putere instalată de 160 W, suficient de mare pentru a va oferi lumina potrivită pentru a putea găti în cele mai sigure condiții. Realizat dintr-o combinație armonioasă de acril și metal, candelabrul Waves este potrivit în orice bucătărie de dimensiuni medii și mari.

De asemenea, puteți să îl instalați cu ușurință și deasupra mesei de dining, pentru a va putea oferi nu doar o perspectivă mai frumoasă asupra preparatelor culinare, ci și un corp de iluminat elegant.

Dormitor

Plafoniera Aimee este ideală într-un dormitor, fiind realizată din metal și acril, cu un aspect modern. Aceasta beneficiază de tehnologia LED, iar becurile au un consum de 140W. Are un diametru de 48 cm și o înălțime de 8 cm, o dimensiune ce nu ocupă mult spațiu, dar reușește să evidențieze perfect toate detaliile. Aprinderea și stingerea plafonierei Aimee se realizează prin telecomanda, fiind un mod mult mai ușor și confortabil de a beneficia de lumina atunci când doriți. Vine pe culoarea albă, potrivindu-se cu orice stil a-ți alege. Sistemele noi de iluminat cu LED au beneficiul de a produce cât mai multă lumina fără să se încălzească, astfel veți putea controla mai bine temperatura ambientală.

Pentru un dormitor elegant, amenajat într-un stil mai rafinat puteți selecta varianta plafonierei Divine 400, care beneficiază de funcția de alegere a luminii, putând-o alterna între lumina caldă, naturală sau rece, în funcție de ocazie sau necesitate.

Cu ajutorul telecomenzii, puteți controla lumina mai ușor, atât aprinderea și stingerea ei, cât și culoarea sau intensitatea. Are o dimensiune de 40 x 40 x 16 cm și vine într-o culoare argintie/cristal. Și acest sistem beneficiază de tehnologie led, putând face economii majore din punct de vedere al consumului de energie electrică. Puterea de redare a lumini maxime este de 144 W, dar poate fi foarte ușor reglată din telecomanda pentru a crea atmosfera dorită.

H3: Hol

Holul este o încăpere a cărui valoare deseori nu este bine evidențiată. Acesta este de cele mai multe ori doar o camera de tranziție, în care nu petreceți atât de mult timp. Însă atunci când plecați sau veniți acasă holul este primul care va întâmpina, iar cu ajutorul unui corp de iluminat modern veți beneficia de lumina de care aveți nevoie.

În funcție de mărimea holului puteți opta pentru o plafonieră și o aplică de perete pentru a oferi dimensiune camerei, dar și pentru a putea controla mai bine lumina ambientală. Pentru tavan este potrivit modelul Vertigo Round, putând impresiona atât oaspeții, cât și familia dumneavoatra de fiecare dată când va vor calcă pragul. Are o dimensiune de 48 cm diametru și o înălțime de 9 cm și beneficiază de sistem LED care poate fi acționat cu ajutorul telecomenzii din dotare.

Dacă spațiul vă permite atunci o aplică de perete trebuie încadrată în decor pentru a schimbă complet această cameră. Un model greu de trecut cu vederea este aplică led Moon Liniar. Aceasta a fost concepută să evidențieze orice spațiu într-un mod cât mai modern posibil. Are o lungime de 70 cm, iar diametrul globului de iluminat este de 10 cm. Funcționează cu ajutorul a două becuri de tip G9 și vine în culoarea alb/ aurie. Acest model poate fi încadrat nu doar în hol, ci poate fi ușor integrat într-un dormitor sau într-un living.

Baie

Baia este o cameră de regulă mică, dar care are nevoie de o lumină care se poate ajusta în funcție de nevoie. În această cameră pot fi folosite doar plafonierele sau împreună cu o aplică de perete. Dacă spațiul este mare poți monta cu succes și o lustra în funcție de design-ul băii tale. O alegere potrivită pentru baie ar fi aplică Vision White Mini care poate lumina perfect cu un consum redus de energie datorită becurilor led. Dacă baia dispune de două lavoare, atunci puteți monta 2 corpuri de iluminat de acest tip pentru că fiecare persoană aibă acces optim la lumina pe care aceasta o dă. Are o dimensiune de 45 x 24 x 13 cm și este realizată din acril de culoarea albă. Aplică are posibilitatea de reglare a luminii în trei moduri: cald, rece și natural. Are un consum redus de doar 30 W.

În cazul în care baia dumneavoatra are o dimensiune mai mare, puteți opta și pentru o lustră precum modelul Universee Five. Această are o putere de 96 W și este construită din metal și plastic foarte rezistent, mai ales la umiditatea care se află în mod normal într-o baie. Are o dimensiune de 50 cm și o înălțime de 8 cm.

Asemenea modelului anterior, și această are funcția de alegere a luminii pe care o poate redă. Diferența dintre Universee Five și Vision White Mini este că aceasta este dotată cu o telecomandă pentru a fi mai ușor de schimbat lumina droit.

Cum să alegeți corpuri de iluminat pentru spațiile comerciale

Indiferent că este vorba de un spațiu de birouri sau unul comercial, o iluminare realizată inteligent vă poate avantaja din mai multe motive. Impactul pozitiv pe care aceste minunate corpuri de iluminat îl pot avea asupra clienților și partenerilor de afaceri poate fi semnificativ, asigurându-i pe aceștia că sunteți un antreprenor serios ce apreciază și oferă numai calitate. De asemenea, este un mod excelent de a decora într-un mod elegant camera și a oferi spațiu și dimensiune în locul instalat.

Birou

Iluminarea trebuie realizată cu atenție pentru a maximiza eficientă și productivitatea într-un spațiu de birouri, dar și pentru a oferi acestuia un aspect cât mai plăcut. În acest sens, puteți alege un candelabru led sau o lustra led pentru a decora în cel mai uimitor mod biroul, oferind un aspect de lux și modern.

Astfel, un candelabru led Liniar Negru poate fi alegerea perfectă pentru un birou. Cu un design minimalist și modern, acest candelabru cu o dimensiune de 120 cm lungime și 10 cm lățime, vă va oferi o imagine de încredere în față clienților dumneavoastră. De asemenea, are o putere de 54W, ceea ce va va ajută să luminați cu succes o suprafață mare. Datorită design-ului inteligent, acestea pot fi instalate aproape oriunde, fiind potrivite nu doar în birouri, ci și pe holuri sau la intrarea în clădire.

Spațiu comercial

Într-un magazin, pe lângă produsele pe care le oferiți clienților, trebuie să aveți grijă și de amenajarea interioară. Prima impresie contează foarte mult, astfel cu ajutorul unui candelabru led Globo Gold veți fi siguri că îi veți impresiona pe cei care vă vor calcă pragul. Multe persoane au început să observe detaliile și modul în care sunt amenajate magazinele și preferă să își achiziționeze produsele sau serviciile de la profesioniști. Astfel cu acest model veți fi sigur de alegerea făcută. Sistemul are o dimensiune de 100 cm și o înălțime care se poate regla de la 35 până la 45 cm. Funcționează cu 16 becuri de tip E27 și se poate acționa cu un întrerupător clasic. Vine pe culoarea alb aurie, putând oferi magazinului elegantă și stil încă din prima clipă după ce a fost instalat.

Iluminarea este unul dintre cei mai importanți factori ce contribuie în mod decisiv la aspectul final al unei camere. Cu ajutorul acesteia, se poate crea foarte ușor iluzia unui spațiu mai mare și poate deveni mai primitor. Prin utilizarea unui candelabru led sau al unei lustre, design-ul locuinței dumneavoastră se poate transformă spectaculos, putând astfel să ofere acesteia acel aspect de lux pe care cu siguranță îl căutați.

Cu ajutorul unor corpuri de iluminat moderne, estetică oricărei locuințe sau spațiu comercial poate fi acum dusă la următorul nivel, oferindu-vă cel mai deosebit mod de a decora camera, o lustră sau un candelabru devenind ușor piesele de rezistență ale spațiului în care se află.